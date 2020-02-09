【劍擊．巴塞站】江旻憓挫前世界冠軍獲第5　朝奧運資格進一步

江旻憓自去年右膝受創後，新賽季戰績暫未重返高峰，首兩站賽事都在64強出局後，世界排名亦由第1下滑到第3名。 昨天（8日）的世界盃巴塞隆拿站，她戰至8強出局，戰績有望一步一步上揚。

江旻憓去年右膝韌帶撕裂，傷勢對她影響不少，在2020年賽季的首兩站賽事，包括世界盃古巴站及格蘭披治賽多哈站，都在64強出局。休戰兩周後出戰巴塞隆拿站，Vivian在64強及32強順利過關，先後擊敗韓國劍手Kim Kyang Eun、意大利的Francesca Boscarelli。

到16強，江旻憓遇上愛沙尼亞選手Francesca Boscarelli，這位2013年世錦賽冠軍正是在多哈站將她淘汰出局的劍手，Vivian以15：10將其淘汰，可說是成功「復仇」。

江旻憓（左）出戰世界盃巴塞隆拿站。（FIE）

進入8強，江旻憓再遇強敵－－2017年世錦賽冠軍、俄羅斯的27歲劍手Tatyana Gudkova，Vivian終以11：15落敗，距離打入4強奪得今季首面獎牌僅差一步，但已創下今季最佳成績，亦有助穩固她在奧運資格排行榜上的名次。



女子重劍的奧運積分賽尚有兩站，分別是格蘭披治布達佩斯站及世界盃塔什干站。由於中國隊及韓國隊均已取得女子重劍團體賽資格，一併獲得個人賽資格，江旻憓在餘下兩站若保持水準，能以洲份（亞洲及大洋洲）首兩名取得奧運入場券的機會非常高。