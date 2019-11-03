【劍擊．世界盃】江旻憓傷癒復出　愛沙尼亞站8強止步

香港重劍「一姐」江旻憓（Vivian）養傷3個月後復出，征戰新賽季的世界盃愛沙尼亞站。傷癒後首個正式賽事，Vivian表現並不失禮，不敵俄羅斯劍手在8強止步。剛戰畢U23亞錦賽的佘繕妡亦打出驚喜，殺入32強不敵韓國名將康永美出局。

江旻憓在早前的世界錦標賽時，意外觸傷右膝，使她右膝前十字韌帶撕裂，所以她提早回港治理傷勢。Vivian及後隨即接受手術，在休季期間休息超過3個月，趕及在新賽季前復出，聯同佘繕妡等隊友一同征戰愛沙尼亞，在新賽季力爭東京奧運積分。

江旻憓在右膝手術後復出，趕及出戰新賽季的首站賽事。（FIE圖片）

Vivian去季突出的戰績（按圖放大）

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Vivian在去年的愛沙尼亞站奪得亞軍，今年以2號種子身份出戰，傷癒的Vivian在首圈輕取美國劍手Catherine Nixon，及後以1劍險勝意大利選手。Vivian在16強同樣未遇挑戰，再以15：6擊敗烏克蘭的Yana Shemyakina，但她在半準決賽以10：15不敵俄羅斯劍手，無緣在復出首仗以獎牌作結，但相信對傷癒的Vivian而言是個十分理想的戰績。

Vivian在8強不敵俄羅斯劍手出局，無緣頒獎台。（FIE圖片）

剛戰畢亞洲U23錦標賽的佘繕妡，與江旻憓一同出戰正賽，亦取得相當亮眼的表現。該名前世青冠軍在小組賽以5勝1負晉級，並先後力挫法國及意大利的劍手闖入正賽，並在首圈以15：9擊敗美國劍手躋身次圈，雖然以6：11不敵韓國名將康永美，繼去年的埃及世界盃後，再度打入32強。