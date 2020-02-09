【武漢肺炎】國際米蘭打吡印「中國加油」章　向武漢捐30萬個口罩

國際米蘭在「米蘭打吡」主場大戰同城死敵AC米蘭，開戰前夕宣布將於球衣印上「中國加油」，為被武漢肺炎陰影籠罩的中國送暖。 除了臂章外，國米主席張康陽已向武漢捐出30萬個口罩，又會於今戰的廣告板上打上「武漢加油」等字句，希望越洋為正與病魔搏鬥的中國患者打氣。

由中資財團擁有的國際米蘭在大戰前夕出聲明，宣布為受武漢肺炎打擊的源頭武漢市及全中國打氣。文章一開始就滿帶心意地說：「我們與你同在，加油！」今仗主場的國米又指將於比賽期間，穿上加印了「中国（國）加油」臂章的球衣。

國米以臂章為中國人打氣。（國際米蘭官網）

聖西路各處為武漢加油

除了臂章外，國米今仗亦會於球場不同地方為武漢打氣，熒光幕、廣告板、後備席等位置，都會顯示「武汉（漢）加油」的字句。

事實上，國際米蘭主席張康陽已經有更實際行動，官方聲明指他已向武漢市捐出30萬個口罩，其父親張近東創辦的蘇寧集團亦已為當地的醫院等設施，捐贈物資外，亦提供海外免連費服務，義務運送物資。

國米官網為中國及武漢市加油。（國際米蘭官網）

蘇寧集團2016年入主國際米蘭，以2.7億歐元收購國米68.55%股份，成為這支意大利傳統球會的最大股東。

國米2017至18年球季以第4完成聯賽，得以重返歐聯，上季亦打入前四保住歐聯席位。這支有111年歷史的球隊今季表現出色，現時於意甲排第2，在歐聯與巴塞隆拿與多蒙特同組，最終6戰得7分第3名出局，跌落歐霸的他們32強將對保加利亞球隊盧多格德斯。