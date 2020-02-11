【菁英盃】李志堅批球證挑釁　理文衛冕失敗：凡事有代價

菁英盃分組賽復賽首日，東方龍獅順利以3：1擊敗理文，惟擔任後備的葉鴻輝領紅被逐。無論當時人及球隊主帥李志堅，都對球證執法甚為不滿。 至於衛冕的理文在全失3分之後，正式宣布提前兩輪出局，主教練陳曉明稱會將目標放在聯賽及高級組銀牌上。

東方跟理文原定於剛過去的周日（9日）上演高級組銀牌決賽，惟賽事最後因武漢肺炎而押後至5月12日。雙方今日於菁英盃分組賽碰頭，結果東方憑盧卡斯梅開二度，加上翼鋒艾華頓建功，以3：1擊敗有佐迪破蛋的理文。

東方龍獅以3：1勇挫理文，於A組以13分排榜首。（袁志浩攝）

葉鴻輝被逐後相當激動，返回更衣室途中仍念念有詞。（袁志浩攝）

葉鴻輝因投訴被逐 李志堅指遭球證挑釁

不過，今場焦點竟放在東方首席門將葉鴻輝身上，這位港足門神今場雖只列後備，但卻因上、下半場各一次向球證投訴，於67分鐘領第二面黃牌被逐離場。葉鴻輝離場時相當激動，他返回更衣室途中向傳媒解釋領紅過程，「我覺得旁證沒有看清楚一記越位，希望他可跟緊一點，但卻被反指騷擾旁證。」

東方主帥李志堅補充，事發後自正跟教練團討論後續安排，卻再遭旁證警告，「我們在商量這面紅牌是否要（經足總紀律委員會）審理，是否會停賽、影響下周足總盃等等，旁證卻向我笑、走來挑釁我，我也不知道發生何事。」他笑言「現在是踢波，不是遊行」，指多年來從未經歷過如此事情，「自己一直控制情緒，想大家合作搞好足球比賽，為何會有人帶頭破壞？」他認為葉鴻輝的紅牌「有點冤枉」，並指會向足總反映問題。

李志堅賽後透露被球證挑釁。（袁志浩攝）

為今場賽事執法的主裁判為譚炳煥。（袁志浩攝）

理文正式出局 放眼聯賽銀牌

至於理文主教練陳曉明則相信，事件跟球場配套及安排所致，「球員熱身區、後備席都跟旁證太近，或是這令大家容易出現爭執。」「黃黑軍團」在今日不敵東方之後，分組賽6戰僅得4分，落後東方9分之多，在今屆賽制每組只得首名出線下，正式宣布衛冕失敗。

陳曉明回應時稱，凡事總有代價，「去年聯賽名次不理想，重點放在盃賽；但今年情況有異，聯賽、銀牌做得比較好，球隊又未可兼顧太多比賽，要取捨也沒辦法，只能將目標放在更重要的比賽上。」

菁英盃分組賽：東方龍獅3：1理文圖輯（按圖放大）

另外，理文新援賓希路今仗一度被踢中頭部，他倒地後感到頭暈。陳曉明指球隊曾召救護車到場，但因擔心目前醫院衛生情況，最終並沒將賓希路送院，球員在檢查後也證實問題不大。