【英超】普捷天奴已為新挑戰做好準備　坦言喜歡在英超工作

去年底被熱刺解僱的普捷天奴表示，他已經做好執教另一支球隊的準備，亦坦言很喜歡英超，想在這裏繼續教波。

47歲的普捷天奴去年11月被熱刺解僱，之後賦閒在家，他近日接受英國《天空體育》的訪問表示，已經準備好接受新挑戰。他說：「我準備就緒，等待新挑戰。我有信心，我的下一次挑戰將會很奇妙！」

普捷天奴還表示很喜歡英超，他說：「老實說，我真的很喜歡在英超工作。我知道英超的工作肯定很困難，我十分明白的。目前就靜待時機，看看之後會發生什麼事。」

「這時候，我可以休息恢復，為自己打算，做好準備，因為在足球的世界，什麼事都可能突然發生，所以你一定要隨時做好準備。」

當普捷天奴被炒後，外界有傳他會取代曼聯主帥蘇斯克查，但曼聯在12月初連贏熱刺及曼城後，蘇斯克查的帥位就穩固下來。

此外，普捷天奴昨晚入場觀看賓福特對列斯聯的英冠比賽，有眼利的球迷發現，普捷天奴與曼聯的公關顧問尼爾艾殊頓（Neil Ashton）一同在下半場入場。片段沒有影到兩人交談，只見到普捷天奴沿樓級走上座位期間，不停被球迷「野生捕獲」及合照。

尼爾艾殊頓擁有一間公關公司，早前獲曼聯執教副主席活華特委任為顧問。雖然英國《每日郵報》稱，尼爾艾殊頓及普捷天奴昨晚的座位是隔幾行的，看來兩人交流機會不多，但網上的曼聯球迷紛紛猜測，曼聯會不會邀請普捷天奴執教。