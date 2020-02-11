【英超】阿仙奴杜拜集訓　奧斯爾喜與阿迪達合作　目標重返歐聯

阿仙奴今季表現一般，最終決定換帥，阿迪達（Mikel Arteta）成為新一任主帥。奧斯爾（Mesut Ozil）近日表示很享受與阿迪達合作，認為後者及球隊有能力重返歐聯。

阿仙奴今季表現不佳，教頭艾馬利（Unai Emery）成眾矢之的，最終被炒，由球員年代曾效阿仙奴的阿迪達代替。雖然阿迪達上任後，球隊只贏過3場，但只曾不敵車路士。奧斯爾近日隨隊到杜拜集訓時表示，「兵工廠」已有進步。

「所有球員都知道就算比賽後段才後備上陣，一落場就知道自己要怎樣踢，」奧斯爾說：「教練會想要我們怎樣進攻或壓迫對手，所以我們戰術上已有不少進步。阿迪達只來了兩個月，但我們已有不少改善。」

奧斯爾指自己仍有一年合約，長遠會否留在阿仙奴就未有表示。（路透社）

奧斯爾與阿迪達曾是隊友。（Getty Images）

阿仙奴現時於聯賽排第10，落後第4位的車路士10分之多，但31歲的奧斯爾仍相信球隊可扭轉乾坤。他說：「現階段雖然諸事不順，但只要一切好起來，重拾信心及得到我們想要的結果，我們可以在前四、前五完成賽季。」這名德國前國腳深信阿迪達可以引領球隊重返前列位置，認為球隊已在正確的軌道，一眾「槍手」現時都重拾比賽樂趣，奧斯爾覺得「球員要開心才能在場上全力以赴。」

奧斯爾指阿仙奴在阿迪達帶領下表現大有改善。（Getty Images）

對續留阿仙奴不置可否

奧斯爾未能得到艾馬利信任，但與阿迪達合作後得到了更多上陣機會及時間。雖然今季至今只得1次助攻，但奧斯爾在阿迪達指揮下每仗都正選上陣，位置正是自己最擅長的10號位。奧斯爾坦承自己未沒有與阿迪達有太多交流：「我們在雲格（Arsene Wenger）年代做過隊友，雖然作為教練的他只是剛回來，但所有人都知道他想要什麼。我的目標是盡全力幫助球隊，我相信教頭看得到我的努力，所以我才有落場機會」。

那麼會否因為阿迪達，選擇繼續留在阿仙奴呢？奧斯爾對這個問題不置可否：「我還有一年合約，之後才知道會有什麼發展，因為我不來預見未來。現階段我可以做到的，就是為球隊、自己盡力踢好波，之後的事到時再算。」直言「兵工廠」上下現時目標為重返歐聯，奧斯爾相信今季取得歐聯入場券並非沒可能。