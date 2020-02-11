【武漢肺炎】迪利阿里拍片以疫情開玩笑　或被英足總檢控

熱刺中場迪利阿里日前拍片，涉及種族歧視亞裔男子，並以武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情開玩笑。雖然他已經刪除相關帖子，並一再道歉，但很可能被英足總檢控。

英足總已經向迪利阿里（Dele Alli）發信，要求他作出解釋。據英國傳媒估計，這是英足總檢控球員行為不檢的第一步；相信阿里是違反了與種族歧視相關的規例，其中E3（1）指，球員不得在社交媒體發放不當言論，而在E3（2）就指如果該不當言論與「種族、膚色、國籍、宗教、性別相關，會是加刑的考慮因素」。

阿里在倫敦希斯路機場候機室時，拍了一條具爭議性的短片到社交網站。片段中，阿里先來一個自拍鏡頭，配上一段文字：「冠狀什麼，請放大聲量聽聽（Corona whattttt, please listen with volume）」，並可聽到人們以普通話交談的聲音，阿里隨即將鏡頭轉向一名亞裔男子，並放大畫面。最後，阿里將畫面移向一支酒精潔手液，寫道：「病毒要找上我，還要更快才行呢」。

阿里都知道禍從口出，在周日晚於內地的社交媒體微博道歉，他說：「這不是一件趣事，我意識到之後，就馬上刪片了。我令到自己及球會失望了，我不希望大家對我有這種印象，因為那並不好笑……這不是應該拿來開玩笑的事。」

曼城中場貝拿度施華之前曾在社交媒體上種族歧視隊友班捷文文迪，雖然文迪也為他講好說話，但施華仍違反了E2（2）的規例，被罰停賽1場及罰款5萬鎊。