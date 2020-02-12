【武漢肺炎】紅牛取消台灣F1街騷　「避免群聚活動造成疫情擴大」

紅牛車隊不時會於全球各地，尤其是沒有F1分站的國家，舉行F1街道展，讓車迷近距離欣賞F1賽車的身影。 這支F1勁旅本來於3月分別於台灣的台北、台中舉行Red Bull Formula One Showrun，但因為新型冠狀病毒（又稱武漢肺炎）問題，無奈之下宣布取消。

「Red Bull Formula One Showrun」原定於3月7日及8日於台北及台中市舉行，但紅牛周三（12日）宣布，考慮到武漢肺炎疫情問題，雖然台灣疫情不嚴重，但全球氣氛受到疫情影響，不適宜舉行大型活動，所以暫時取消3月行程，直到疫情穩定下來才擇日再舉行。

紅牛去年3月於日本東京表演。（Getty Images）

紅牛去年曾到日本的東京及美國加州洛杉磯舉行表演，吸引到不少觀察一睹賽車及其荷蘭車手韋斯達賓（Max Verstappen）在大街上馳騁的英姿。紅牛於聲明中表明：「此時並非最適當的慶祝時刻，同時以全球品牌的責任立場之下，應避免群聚活動造成疫情擴大的風險。」

台灣現時有18人確診，1668人懷疑染上疫症。台灣當局為了阻止蔓延，曾實施禁止外輸口罩一個月，又對中國下暫緩入境令，亦暫停受理香港人及澳門居民入台證的申請。武漢肺炎肆虐，中國已有44733人確診，更有1114人死亡。香港累計確診個案亦已達50宗。

紅牛的街道表演吸引不少車迷到場觀看。（Getty Images）

F1將於4月舉行中國站賽事，惟早前主辦城市上海當局建議停止所有體育比賽，令到中國站可否如期上演寫上問號，F1方面已表示不排除延期到年尾舉行。

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