【武漢肺炎】傑運頒獎禮或首度延遲舉行　沙士年代未曾改期

年度體壇盛事「國泰航空2019年度香港傑出運動員選舉」頒獎禮原定於3月24日舉行，懼香港武漢肺炎疫情日漸嚴重，「傑運」籌委會主席劉掌珠表示大有機會延期至5月初進行，本月底將會有定案。

有「體壇奧斯卡」之稱的香港傑出運動員選舉，原定在3月24日假灣仔會展舉行，一如以往將有運動員、教練、總會代表及嘉賓約千人出席，由於武漢肺炎在社區擴散，劉掌珠坦言不會考慮閉門進行，惟大有機會把頒獎禮延至5月初，以保障運動員和出席人士健康，「感染人數愈來愈多，會展始終是密封環境，不宜人多聚集，我們也不想讓運動員及嘉賓承受健康風險。」

「女車神」李慧詩去年重奪壓軸大獎「星中之星」。（資料圖片/羅君豪攝）

疫情5月未緩和 或再延至奧運後

「傑運」頒獎禮是對過去一年作出努力的運動員有所表揚，候選運動員每年均會盛裝打扮出席，即使是2003年的「沙士」一役，都未有取消或延期。由於近月疫情在社區爆發，加上長康邨康美樓事件後，劉掌珠認為疫情沒有緩和下，不大適合如期進行，這將會是香港奧委自接辦選舉後首次延期。她指籌委會在上周已跟會展商量改期事宜，最遲本月底會作出決定。她又謂選擇延至5月初，除了因為遷就會展現有檔期外，也避免阻礙香港運動員備戰7月東京奧運。若疫情在5月還未受控，或會延至奧運後舉行。