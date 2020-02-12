【武漢肺炎】F1中國站受疫情影響賽會宣布延期　或今年稍後補賽

原定今年4月19日在上海舉行的F1中國站，受新型冠狀病毒疫情在中國多地爆發影響，賽會今日（周三）宣布延期。 近日坊間已多次流傳F1中國站將不能如期舉行的消息，惟F1賽事牽涉非常緊密的物流檔期，或因此不願輕言改期，不過賽事已屆物流「死線」，賽會終不得不正式公布延期舉行的消息。

F1賽會發聲明指出，中國站延期的決定，出於對車手、職員和車迷「健康和安全」的考慮，並指出，「格蘭披治中國站長久以來均是F1日程中的重大日子，擁有大量熱情的車迷。FIA（國際汽車聯合會）的F1社群均期望可以盡快到中國比賽，並在這段艱難日子中向每一個中國人送上祝福。」

聲明亦稱，所有持份者均會「花上合適時間」，商討何時可上演中國站F1賽事。

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又稱為新型冠狀病毒的武漢肺炎，已在全球爆發，並錄得超過4萬宗確診個案，中國官方死亡人數累積至1016人。

武漢肺炎在中國的疫情未見改善，而F1中國站的舉辦城市上海，離疫症爆發的中心點武漢約800公里。F1中國站原定4月19日舉行，如果中國站真的取消或延期，意味住今季在4月會有4星期的空檔。今季首次主辦F1的越南站會在4月5日舉行，若中國站取消，之後一站將去到5月3日的荷蘭站。

F1營運總監羅斯布朗（Ross Brawn）上周曾表示，不會將中國站與其他分站對調。

疫情肆虐之下，多項在中國舉行的國際大項比賽已宣布取消，包括原定3月13至15日在南京舉行的世界室內田徑錦標賽，以及在此一星期後在三亞舉行的Formula E電動車賽事。