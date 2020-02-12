【英超】利物浦最強爭標對手出現？　利迷坐立難安瘋狂放負

利物浦今季在英超一枝獨秀，讓紅軍球迷快慰不已。可是球隊30年來首座頂級聯賽冠軍寶座快將到手之際，突然殺出一個程咬金，令他們擔心不已。

利物浦目前在英超聯賽遙遙領先排第二位的曼城22分，餘下13輪賽事只要多拿18分即可提早首度在英超封王。連最大對手曼城早前也宣布「投降」，似乎已沒有任何東西可以阻礙他們。

可是新型冠狀病毒近日入侵英國，武漢肺炎確診者人數急增至8人，更出現一名來自白禮頓的「超級帶菌者」，一人將病毒傳給9人。疫情未在英國社區爆發，但部分敏感的利物浦球迷已經開始擔心起來。

利迷Twitter齊放負（按圖進入）

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利物浦最大爭標對手

有利迷在Twitter表示：「我很擔心。新型冠狀病毒會阻止利物浦贏得英超冠軍嗎？」

另一人亦稱：「假如冠狀病毒最終令利物浦失去聯賽冠軍，我想不應該受不了那些嘲笑memes。」

也有球迷說，「利物浦最大爭標對手竟然是冠狀病毒，這令我很憤怒。」

利物浦今季能否順利捧起英超冠軍獎盃，全球利迷也擔足心事。（Getty Images）

武漢返英國民在利物浦市醫院隔離

曼聯在冬季轉會窗離奇由上海申花借入前鋒恩哈路，日前已有球迷開玩笑說，這是曼聯阻止死敵利物浦首奪英超的終極武器：借恩哈路令英國引入武漢肺炎病毒，然後聯賽被迫取消，利物浦遂無法贏得英超。不過也有樂觀球迷認為，即使是武漢肺炎也阻止不了紅軍奪冠。

利迷的憂慮，其實不是完全毫無道理，事關83名自武漢返回英國的國民，已入住利物浦身處的默西塞特郡一所醫院隔離14天，在醫院附近居住的居民已表達憂慮，但當局認為公眾毋須擔心。另有消息指，利物浦市已出現首宗武漢肺炎確診個案，但目前官方渠道暫時未能證實。不過那位來自白禮頓的「超級帶菌者」經已完全康復出院，可稍為降低社區爆發的憂慮。

英超第26輪賽程（注：曼城對韋斯咸一仗已因天氣問題改期）