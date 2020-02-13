【桌球】港將李俊威打入決勝「黑柴」　威爾斯賽闖第3圈挑戰沙比

香港球手李俊威在威爾斯公開賽再晉一級，他在次圈面對羅賓威廉斯，曾落後局數1：3，但他沉着應戰，不但追平3：3，還在決勝局頂住壓力，靠打入最後一個「黑柴」，以62：59險勝，以局數4：3晉級，平個人排名賽的最佳成績。

當地時間昨日（2月12日）的威爾斯公開賽，39歲香港球手李俊威（Andy Lee）面對英格蘭的羅賓威廉斯（Robbie Willams）。李俊威入局較慢，首局以18：72敗陣，第2局再以60：65僅負，落後局數0：2。

雖然李俊威以79：55追回一局，但他之後以58：65失了第4局，以1：3落後。在首圈淘汰索特的李俊威企穩陣腳，向羅賓威廉斯大反擊，以64：52及78：23連追兩局，扳平局數3：3。

全場比賽片段：

在決勝的第7局，羅賓威廉斯先聲奪人，一棒打出51度，曾領先李俊威51：4。不過，李俊威逐步追趕，去到清顏色波的時候，拉近到35：59。李俊威首先把握到機會打入黃波，他需要將所有顏色波打入，才能反勝。

當他打入粉紅波後，追近55：59，「黑柴」成為勝負關鍵，最終，他打入黑波，以62：59取得第7局的勝利，反勝局數4：3入第3圈，下圈將硬撼沙比。

翻查紀錄，李俊威近兩季在排名賽大多在首兩圈出局，今次打入威爾斯公開賽第3圈，已經平他排名賽的最佳成績。在去季的直布羅陀公開賽，他都試過打入第3圈。