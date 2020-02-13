【武漢肺炎】香港七欖延至10月舉行　45年以來首次延期

原定4月3至5日於香港大球場舉行的年度「香港國際七人欖球賽」，終敵不過新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延而改期。 香港欖球總會和國際欖球理事會（World Rugby）今日宣布「國泰航空/滙豐香港國際七人欖球賽2020」將延期舉行。原定於今年4月3日至5日上演的賽事，將押後至同年10月16日至18日，是賽事45年以來首次延期。

「香港國際七人欖球賽」為「世界七人欖球系列賽」其中一站，港隊以往藉此以爭奪系列賽參賽資格。鑑於防疫工作進行得如火如荼，亦可見將落實更多旅遊預防措施，欖總無法保證4月的賽事在未受影響下如常進行，認為延後舉辦賽事，對賽事本身、參賽隊伍和球迷均有最大裨益。

每年在香港大球場舉行的香港國際七人欖球賽氣氛熾熱。（資料圖片/梁鵬威攝）

新加坡、香港兩站一併改為10月舉行

世界欖球總會周四正式宣布新加坡站將改到10月10日至11日舉行，而緊隨的香港站賽事則改期為10月16至18日，是會方自1976年首辦以來第一次延期，「這個艱難的決定是為了保障國際欖球隊成員和公眾健康，這個決定也獲得了組織成員和合作夥伴的支持。」

國際欖球理事會已確定10月的香港國際七人欖球賽將是「世界七人欖球系列賽2019/2020」賽季的煞科站。經由官方途徑購買賽事的門票將於10月繼續有效，未能參加今年10月比賽的球迷將獲得全數退款。