【英超】哥迪奧拿未來在皇馬手中？　「追求長勝將軍不切實際」

被利物浦大幅拋離22分，曼城的英超三連霸美夢近乎幻滅。哥迪奧拿任內雖贏盡錦標，卻欠管理層最希望得到的歐聯，哥帥更表示歐聯16強對皇家馬德里的一役，將會定奪他在「藍月亮」的未來。

曼城今季表現未如去季穩定，至今25輪聯賽已錄得3和6負，被榜首的利物浦遙遙拋離22分，主帥哥迪奧拿早前亦明言爭標是「不可能的任務」，並實際地將目標放在前四。曼城爭奪聯賽錦標渺茫，勢將注意力放在歐聯上；在近年一次又一次在歐聯失望而回後，「藍月亮」今季在16強將硬碰皇馬，對他們爭標錦標已是一道高牆。

哥迪奧拿不論在球員或領隊生涯，亦多次與皇馬交手。（資料圖片／Getty Images）

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哥迪奧拿接受英國的《Football Daily》訪問時，表示球隊戰績雖然比早一兩季稍遜，但麾下球員的表現仍能滿足球迷。他又表示在足球或體育的世界中，並無「長勝將軍」，外界認為一些大名領隊如他或高普，能為球隊贏得一切錦標並不實際，亦不應只以獎項評定球隊，「外界說我們今季是場災難，但若然我們奪得歐聯，為何又會說好極了？」

哥迪奧拿反駁外界在足球世界追求長勝將軍不切實際。（資料圖片／Getty Images）

哥帥亦表示今季歐聯的成績，或許定奪他能否繼續留在曼城執教，「我希望贏得歐聯冠軍，我相當期待面對皇馬的一仗，在一個教練角度而言，我可以在這兩星期想盡辦法如何擊敗皇馬，這是最令我高興的一部份。若果我們最終不敵皇馬出局，球隊的主席或體育總監向我說：『我們希望得到歐聯冠軍，而你未能達到這個目標，所以將你解僱。』我絕無半點怨言並立刻接受，因為曾經在曼城執教已經是我的光榮。」

哥迪奧拿在執教生涯中，曾經帶領巴塞隆拿兩奪歐聯錦標。哥帥將率領曼城在本月27日造訪馬德里出戰首回合，在下月18日返回主場上演次回合。

曼城在近年一次又一次在歐聯賽場失望而回。（資料圖片／Getty Images）