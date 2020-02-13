【英超】牛津字典更新「Yid」字解釋惹爭議　跟熱刺有關卻帶貶義

牛津英語字典更新了「Yid」字的解釋，為這個字增加了一個意思，就是熱刺球迷或球員。究竟「Yid」跟熱刺有什麼關係？

「Yid」這個字通常被非猶太人用來攻擊猶太人，有輕蔑猶太人的意思，具種族歧視的意味。由於熱刺擁有大量猶太人球迷，所以敵對球迷會用「Yid」去侮辱熱刺，但漸漸地，這個字反被熱刺球迷所使用來形容自己，還衍生了「Yid Army」及「Yiddos」兩個字，自稱為猶太軍隊。

在新版的牛津英語字典中，除了增加了「Yid」字的解釋，還加入了「Yiddo」這個字，稱其用法通常具貶義或冒犯性，但也可以用來代表熱刺的球迷或球員。

熱刺球迷多年來的應用令到「Yid」字多了一個新解釋，就是熱刺球迷或球員。（Getty images）

對於熱刺球迷是否應該使用「Yid」，在英國一直具爭議，倫敦警方、英格蘭足總以及猶太人團體都不建議使用，其中猶太人團體對今次牛津字典增加「Yid」的意思表示不滿，他們認為字典應該明確指出這個字帶有侮辱及冒犯性質。

熱刺的發言人就表示，他們的球迷，無論是否猶太人，使用「Yid」字的時候絕對沒有任何冒犯他人的意思。

對於這個字的爭議，牛津英語字典回應，稱他們是按照歷史紀錄的方式，記載了這個字的已有用法及詞義的發展，而非規範一個字詞如何被人應用。牛津英語字典表示：「我們是反映人們的用法，而非控制。使用一門語言的時候，總有些字詞會較敏感及具貶義。」

牛津英語字典強調，他們會在解釋時分清楚這個字的兩種不同意思及用法。