【曼城禁賽歐聯】整理前因後果事態發展　由兩年前的一篇報道說起

曼城違反財政公平條例，遭歐洲足協禁止參加20/21及21/22球季的歐洲賽，代表曼城就算今季排英超頭4名，都無法參與下屆歐聯。英國傳媒整理了曼城違例及歐洲足協調查的整個過程，以下為這件事的時序：

2014年5月：曼城未能符合財政公平條例的要求，首次被罰，歐洲足協罰款曼城4900萬鎊，其中3200萬鎊緩刑執行，並且規限曼城在14/15球季的歐聯大軍名單在21人或以下。

2018年11月：德國《明鏡周刊》從《足球解密》獲得曼城的電郵及文件，指這間英超球會誇大贊助合約的金額，欺瞞歐洲足協，以滿足財政公平條例的要求。據報，當時曼城指《明鏡周刊》有組織地污衊球會的聲譽。

曼城已經被歐洲足協罰過一次，在14/15球季的歐聯，他們只能註冊21名球員參賽。（Getty Images）

2019年3月7日：歐洲足協宣布，就媒體提供的最新資料，正式調查曼城有否違反財政公平條例。曼城發聲明，歡迎歐洲足協的調查，「這是個好機會，澄清所有的傳言，這些傳言都來自一些經黑客非法獲得的不公開文件及電郵。對於違反財政公平條例的指控是失實的，球會的會計報告是完整的，而且是合法及跟從規例的。」

2019年3月8日：英超確認曼城正接受歐洲足協的調查。

2019年5月16日：歐洲足協的球會財政控制機構的首席調查員，總結對曼城的調查結果，將個案移交歐洲足協的仲裁法庭。曼城發聲明，指他們對歐洲足協的決定相當失望，但不意外。

曼城近來聯賽成績非常好，是歐聯的常客。（Getty Images）

2019年6月6日：曼城要求國際體育仲裁法庭介入，駁回歐洲足協對他們的檢控。

2019年11月15日：國際體育仲裁法庭拒絕曼城的要求，歐洲足協可以繼續調查及檢控程序。

2020年2月12日：國際體育仲裁法庭的文件指，曼城要求歐洲足協賠償，因為歐洲足協指控曼城違反財政公平條例的文件，源自非法的洩密。歐洲足協的官員拒絕曼城的要求，並指曼城毫無理據，語氣亦不可接受。

2020年2月14：歐洲足協宣布，曼城在2012至2016年間誇大贊助收入，違反財政公平條例，並指曼城不合作調查，故禁止曼城參與未來兩季的歐洲賽，罰款3000萬歐元。曼城表明會上訴。