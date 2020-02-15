【武漢肺炎】巴塞隆拿賽前為中國加油　眾將披迪比利球衣祝福隊友

武漢肺炎（新型冠狀病毒）繼續在中國肆虐，並在國內繼續蔓延，不少中國運動員亦發起捐款，為國內的疫情略盡綿力。 遠在西班牙的巴塞隆拿，在今晚（15日）主場對基達菲的開賽前，亦有一系列的行動，為中國加油。

武漢肺炎在中國肆虐，現時接近66500種確診個案，西甲不少球會在今周聯賽亦有行動，聲援中國。昨晚舉行的華倫西亞對馬德里體育會，在開賽前特意為一眾因此病逝世的人默哀，而班霸巴塞隆拿在今仗亦有特別儀式。

巴塞隆拿周五（14日）透過官方微博公布，在今仗開賽前的「聲援中國活動」安排，雙方球員將牽華裔小童進場，而小朋友則穿上印有「中國加油」及「Strong Together」的T恤，在場中圈亦有一幅印有「同心戰疫，命運與共」的大型標語。巴塞在晚上亦在微博上發布一段短片，來自世界各地的巴塞員工，以各自的母語向中國打氣。

巴塞與披起「中國加油」T恤的小朋友一同進場。（巴塞隆拿官方Twitter截圖）

除了為中國加油的訊息外，巴塞一眾的正選球員，特意在進場穿上奧士文尼迪比利的球衣，祝福剛接受大腿手術並至少休息半年的迪比利。

巴塞一眾正選球員穿上迪比利的球衣，祝願隊友早日康復。（路透社）