【英超．有片】利物浦險勝諾域治　鎖定歐聯資格　勢破4大紀錄

英超第26輪賽事，榜首的利物浦由後備的沙迪奧文尼（Sadio Mane）取得全場唯一入球，鎖定聯賽第17場連勝。 只要多贏5場，紅軍就肯定封王，而4個紀錄也已在眉睫。

在榜尾深陷護級漩渦的諾域治，於主場顯得份外頑強，尤其防線相當緊密及具紀律性，令利物浦不易突破，而35分鐘魯比（Lukas Rupp）突破越位形成單刀，幾乎為「金絲雀」先開紀錄，但被紅軍門將艾利臣比加化解。

沙迪奧文尼（右一）射入致勝球。（Getty Images）

文尼轟英超第100球

兩軍一直僵持到78分鐘，利物浦才打開紀錄。在60分鐘入替的沙迪奧文尼，接應隊長佐敦軒達臣一記長傳轉身抽射入網，成為全場唯一入球，鎖定1：0勝局。無獨有偶，這記關鍵入球，亦是文尼在英格蘭的第100個入球，當中75球在利物浦取得、25球則來自其舊東家修咸頓，而100個入球當中，有59球來自右腳、27球來自左腳，並有14個頭槌入球。

利物浦隊長佐敦軒達臣今仗交出一記關鍵助攻。（Getty Images）

利物浦取得今季第25場勝仗後，繼續以76分高踞榜首，只要再贏5場，就肯定可以奪得今季英超冠軍；而目前以37分之差拋離第5位的錫菲聯，紅軍亦已提早鎖定來季歐聯資格。

除此之外，紅軍亦已相當接近英超4大紀錄，包括：阿仙奴的49場最長跨季不敗紀錄（利物浦目前43場）、曼城在2017/18創下的18場連勝紀錄（利物浦目前17場）、自己在1972年保持的21場主場連勝紀錄（目前20場），及車路士與曼城共同保持的11場作客連勝紀錄（利物浦目前8場），有望在今季之內全部打破。

諾域治對利物浦精華：