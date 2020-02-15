【英超】般尼作客2：1挫修咸頓　維達後備入替金球建奇功

修咸頓在主場與般尼上演英超「中游大戰」，般尼在開賽僅93秒便打開紀錄，而主隊的射手恩格斯建功追平，而後備入替的前鋒維達建奇功，射入金球，結果般尼作客以2：1擊敗修咸頓。

兩支賽前同得31分的球隊，修咸頓與般尼上演「中游大戰」，作客的般尼僅93秒便先開紀錄，由韋斯活特（Ashley Westwood）開出的角球，守前柱的恩格斯（Danny Ings）判斷錯誤，未有出腳解圍，皮球卻彎入白界線，亦是般尼史上最快的作客入球。

修咸頓在落後下積極反撲，因為個人犯錯令球隊失守的恩格斯，及後在禁區頂起腳收死般尼門將普比（Nick Pope），攻入今季第15個聯賽入球，將功補過，慶祝時亦難掩興奮之情。

般尼由韋斯活特（右一）開出角球，直飛入網開紀錄。（路透社）

在首個失球需要負上責任的恩格斯，在及後時間攻入追和一球。（路透社）

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般尼戰至下半場中段再度領先，代替基斯活特的捷克前鋒維達（Matej Vydra），接應軒迪克（Jeff Hendrick）的長傳，巧妙地以心口控定並擺脫修咸頓的守衛，球不著地起腳勁射破網，在60分鐘助球隊再取優勢，而今個入球亦是維達相隔一年多，再度在英超賽場取得「士哥」。

修咸頓在末段由史堤芬斯（Jack Stephens）落底傳中，在禁區內明顯省中賓美（Ben Mee）的手部，球證未有示意，加上視像助理裁判（VAR）同樣未有吹罰12碼，再度惹起爭議，結果般尼以2：1力克主場的修咸頓全取3分。

維達相隔一年多，以一個金球再度在英超建功，興奮得與場邊的艾朗連儂慶祝。（路透社）

另外，般尼的球衣上亦有「擺烏龍」，在入球功臣韋斯活特的球衣上，在他臂上的贊助商的中文字，竟然上下反轉印在球衣上。

韋斯活特臂上的贊助商，竟然「大頭蝦」地反轉印在球衣上。（路透社）

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