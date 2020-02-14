【英超】球員先生三大熱門皆屬利物浦　羅拔臣撐佐敦軒達臣當選

利物浦左閘安德魯羅拔臣表示，他支持隊長佐敦軒達臣贏得今季的英格蘭球員先生。

安德魯羅拔臣在訪問中表示，他支持29歲的佐敦軒達臣贏英格蘭球員先生，他說：「我認為，他是今季最佳球員的有力競爭者。在今季的比賽，當我們陷入困境的時候，軒達臣總能夠帶領我們前進。他是鞭策我們的人，確保我們不會鬆懈，而且他總可以參與到一些重要的入球或助攻。」

「或者他季初的表現不太理想，但隨球季進行，他愈踢愈好，他沒有真正踢過一場很差的比賽。當你每日都跟他一起訓練，你就不得由讚賞他，但在這個國家，他這種風格的球員得不到足夠的肯定。」

羅拔臣是今季利物浦的正選左閘，以穩健見稱。（Getty Images）

「他正在得到他應得的認同，因為他是個優秀的球員，他以身作則，是大家的模範，也是個出色的隊長。每當我們處於困境時，都是他帶領我們全取3分。」

踢中場的佐敦軒達臣今季只有3個入球及4次助攻，但入球及助攻數字並不能完全反映到他的功勞。雖然通常這類球員都較難得到個人獎項，但在最近3季的英格蘭球員先生當中，有兩季由尼高路簡迪及菲基爾雲迪積克兩名中後場球員得獎。

據外國博彩公司的賠率，佐敦軒達臣是今季英格蘭球員先生的頂頭大熱，沙迪奧文尼及雲迪積克兩名隊友緊隨其後，之後才到曼城的奇雲迪布尼。

佐敦軒達臣是今季球員先生的大熱門。（Getty Images）

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