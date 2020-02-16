【空手道】劉慕裳疫情下提早出發　杜拜站勇奪2020年第一牌

正在出戰世界一級空手道超級聯賽（Karate 1 Premier League）杜拜站的香港空手道女將劉慕裳（Grace），今日在女子個人形銅牌戰中，以25.94高分擊敗伊朗對手AFSANEH MAHSA，勇奪今年第一面獎牌，也是她自去年7月在空手道亞錦賽摘銀後再贏得獎牌。

劉慕裳在上站銅牌戰失利，今站捲土重來。（World Karate Federation）

武漢肺炎疫情持續，Grace在出發往杜拜前一度為香港人入境限制而擔心未能出賽，因而提早約一星期到當地準備。百戰鍊磨的Grace未有受到影響，東京奧運積分穩列第4的她在周五的分組賽表現強勢，在首兩圈均以最高分首名出線，其後在第3場分組賽雖然獲得不俗分數，惟僅以1.66分之差不敵西班牙勁敵、「世界一姐」Sandra Sanchez Jaime，落入銅牌戰的她今日繼續保持穩定發揮，最終以25.94分力壓僅得24.92分的伊朗對手，勇摘銅牌。

Grace在東京奧運積分榜穩佔第4，大有機會取得夏天的東奧入場券。（資料圖片/李澤彤攝）

Grace在上月末舉行的2020年超聯首站巴黎站，同樣成功殺入銅牌戰，最後不敵東奧積分與世界排名均排第2的日本女將清水希容，總成績名列第5完成，今站取得了鼠年第一面獎牌，為東京奧運資格打下強心針。她將在2月28日緊接出戰奧地利薩爾斯堡站賽事，力爭奧運積分。