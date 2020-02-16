【西甲】巴塞隆拿twitter遭盜用　駭客驚爆：看來尼馬會回來

巴塞隆拿的多個官方twitter帳戶成為駭客目標，駭客盜用帳戶後，更爆出巴塞已準備好尼馬重返巴塞隆拿（Neymar Jr.）的宣傳圖。

巴塞twitter有多個帳戶，為球迷提供不同語言的資訊。「地上最強」近日成為駭客組織「OurMine」的目標，OurMine盜用巴塞多個戶口，包括主要帳戶、女子隊、足球學院等，之後透過這些twitter戶口大肆宣揚，稱：「這已是第二次了，看台帳戶保安還未做得夠好」。



OurMine更貼出一張巴黎聖日耳門前鋒尼馬回歸巴塞的製圖，暗指巴塞已準備好尼馬回歸的製圖，OurMine又「爆料」指：「我們看了一些訊息，看來尼馬會回來這裏呢」。這些tweets都已經被刪去，但有不少網民及時擷圖，於網上瘋傳。

尼馬2017年以天價轉投PSG，但過去一季不停傳出希望重返巴塞。（Neymar instagram）

OurMine宣布已成功「俘虜」巴塞隆拿twitter。（網上圖片）

尼馬於2013至17年效力巴塞隆拿，與美斯（Lionel Messi）及蘇亞雷斯（Luis Suarez）組成當時歐洲球壇聞風喪膽的「MSN」組合，但這名巴西球星為「地上最強」上陣186攻入105球及錄得76次助攻後，與球會及球迷關係變差，終在2017年8月以2.22億歐元轉投PSG。

尼馬回歸巴塞隆拿海報曝光。（網上圖片）

不過，有指尼馬於法國首都3年，PSG雖然雄霸法甲，但於歐聯一直都是與決賽無緣，去年夏天更爆出想離開法國，重返巴塞隆拿的懷抱，但交易最後未能成事。OurMine第一次成功盜用巴塞twitter時表示：「Well，我們讀了一些私人訊息，看來尼馬會回到巴塞。」其後他們更用巴塞account上載一張尼馬穿上今季球衣的疑似宣傳海報。

駭客用巴塞隆拿twitter account大呼「巴杜美奧下台」口號。（網上圖片）

駭客組織OurMine更盜用了奧運的twitter account。（網上圖片）

#bartomeuout

除了尼馬回歸巴塞的海報外，駭客更用巴塞的阿拉伯語頻道，發出「#bartomeuout」的訊息，要求巴塞隆拿現任會長巴杜美奧（Josep Maria Bartomeu）下台。

事賓上，OurMine除了巴塞隆拿外，就連奧運會的twitter account亦不放過。OurMine針對twitter的網絡安全漏洞，對多個組織的帳戶發動攻勢，其中另一社交網站Facebook的twitter account亦一度被盜用，OurMine更用FB戶口發出推文：「就算Facebook也是可以盜用的，但他們的防衛至少比twitter好一點。」