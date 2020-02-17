【東京奧運．有片】官方口號正式公布　大坂直美宣傳片感動人心

將於7月展開的東京奧運，今日（17日）正式公布官方口號"United By Emotion"。 乍聽之下比較抽象，到底意思為何？就由日本網球天后大坂直美為大家解說。

東京奧運今日公布官方口號United By Emotion，同時發布宣傳影片，由史上首位日籍大滿貫單打得主大坂直美主演。

大坂直美穿起白恤衫，散發罕見的仙氣感。（Youtube截圖）

大坂直美演出東京奧運官方口號宣傳片。（Youtube截圖）

1分32秒的短片中，大坂直美穿上黑色高跟鞋、黑色窄裙及白恤衫，從的士落車走入人群，一同步向新國立競技場，期間讀出口號背後的精神：

在這個世代 人與人之間或許從未見面已認識 我們會由世界每個角落出發 到東京集合 那麼多的國籍、那麼多的種族 各種體形和性別的人們 不論老少 都會一起加入這個極多元化的社群 我們將一同見證所有運動員的 肉體、爭勝心和勇氣 我們會一同支持他們 我們會被感動，一起笑、一起哭 我們每個都不一樣，但其實又相同 在這些時刻 我們一同感受這些情緒 我們一同去突破想像 我們需要超越那道分隔我們的障壁 現在團結一致的話 明天我們會學懂如何共生 我們…… United By Emotion

東京奧運官方口號宣傳片：

然而武漢肺炎疫情之下，日本確診個案增多，東京馬拉松亦宣布只供約200位精英跑手參賽，餘下近3.8萬一般跑手無法參加。

儘管日本政府及國際奧委會堅稱，7月展開的東京奧運必定順利舉行，但情況愈來愈嚴重、日本政府又未大刀闊斧防疫之下，情況已愈來愈令人擔憂。