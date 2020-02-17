【東京奧運．有片】官方口號正式公布　大坂直美宣傳片感動人心

撰文：高詩琦
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將於7月展開的東京奧運，今日（17日）正式公布官方口號"United By Emotion"。
乍聽之下比較抽象，到底意思為何？就由日本網球天后大坂直美為大家解說。
東京奧運今日公布官方口號United By Emotion，同時發布宣傳影片，由史上首位日籍大滿貫單打得主大坂直美主演。
大坂直美穿起白恤衫，散發罕見的仙氣感。（Youtube截圖）
大坂直美演出東京奧運官方口號宣傳片。（Youtube截圖）
1分32秒的短片中，大坂直美穿上黑色高跟鞋、黑色窄裙及白恤衫，從的士落車走入人群，一同步向新國立競技場，期間讀出口號背後的精神：
在這個世代
人與人之間或許從未見面已認識
我們會由世界每個角落出發
到東京集合
那麼多的國籍、那麼多的種族
各種體形和性別的人們
不論老少
都會一起加入這個極多元化的社群
我們將一同見證所有運動員的
肉體、爭勝心和勇氣
我們會一同支持他們
我們會被感動，一起笑、一起哭
我們每個都不一樣，但其實又相同
在這些時刻
我們一同感受這些情緒
我們一同去突破想像
我們需要超越那道分隔我們的障壁
現在團結一致的話
明天我們會學懂如何共生
我們……
United By Emotion
東京奧運官方口號宣傳片：
然而武漢肺炎疫情之下，日本確診個案增多，東京馬拉松亦宣布只供約200位精英跑手參賽，餘下近3.8萬一般跑手無法參加。
儘管日本政府及國際奧委會堅稱，7月展開的東京奧運必定順利舉行，但情況愈來愈嚴重、日本政府又未大刀闊斧防疫之下，情況已愈來愈令人擔憂。