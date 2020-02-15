【武漢肺炎】東京奧運或胎死腹中？　日本押重注力圓「四年一夢」

今年正值奧運年，萬眾期待的奧運會將於日本東京舉行。不過新型冠狀病毒肺炎的疫情持續，迅速波及亞太地區，日本不幸成為中國以外疫情最嚴重的國家。距離奧運開幕只餘下不足半年的時間，疫情卻似乎仍然未見頂峰。世界頂級運動員的「四年一夢」會否無奈地胎死腹中？

東京奧運大使石原里美（右）2月15日在東京羽村市出席火炬傳遞的綵排。（路透社）

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官方堅持如期舉行 「無B計劃」

根據厚生勞動省公布，截至2月14日，東京、神奈川、和歌山和沖繩多地相繼「失守」，加上停泊橫濱大黑碼頭的「重災區」郵輪「鑽石公主號」多人陸續感染，全國確診病例已經增至259宗。

同日，國際奧委會協調委員會主席科茨（John Coates）和東京奧運會和殘奧會組織委員會主席森喜朗召開記者會，交代奧運最新情況。記者的發問全部都是與疫情有關，例如有關中國運動員到日本參加測試賽、中國球迷以及奧運會會否如期舉行。

科茨和森喜朗再三強調東京奧運目前沒有「B計劃」，籌備工作如常進行。被問到是否百分百肯定奧運如期7月24日開幕時，科茨簡單回答一聲「是」。

位於江東區的有明體育館將舉行奧運排球和輪椅籃球賽事。2月2日啟用儀式上，大部份出席者都戴上口罩。（路透社）

奧運遇上寨卡 名宿棄戰保平安

回顧奧運歷史，以往只有在爆發世界大戰的情況下才會取消奧運會。1916年，夏季奧運會原定在德國柏林舉行，但因為爆發第一次世界大戰而取消。1940年和1944年的夏季和冬季奧運會也因為戰事而停辦。

有人亦將今次東京奧運和2016年巴西里約奧運相提並論。2015年，巴西首先爆發寨卡病毒（Zika）疫情，隨後擴散至亞洲、非洲和美洲。一度有衛生專家呼籲改期或移師其他地區舉行，不過最終決定如期舉行。雖然賽事圓滿結束，但的確有運動員因為擔心疫情而退出，例如高爾夫球名將麥伊萊（Rory McIlroy）和戴爾（Jason Day）。

美國蓋澤爾醫學院（Geisel School of Medicine）塔爾博特（Elizabeth Talbot）卻認為，寨卡病毒和新型冠狀病毒不能直接比較，因為前者主要透過蚊傳播，而且主要影響孕婦，但後者則可以人傳人，影響較廣泛。

奧運五環的標誌豎立在東京御台場海濱公園。（路透社）

手握經濟救命符 面臨「生死」豪賭

對於日本而言，成功舉辦奧運的意義重大。2011年3月，東北地震引發福島核災，日本在2012年至2015年期間，經歷連續三年經濟衰退。雖然目前經濟已經重回軌道，但仍未回復災前水平。政府期望透過奧運吸引旅客，並宣傳日本產業。

根據日本銀行發表的報告，預計奧運會將每日吸引92萬旅客。政府也定下目標，期望今年能夠吸引4000萬外國旅客到訪。加上日本為了舉辦奧運，不惜大興土木。其中12月開幕的新國立競技場便耗資1569億日圓。日本政府對奧運會的期待和付出，不比運動員少。

尤其是在疫情的陰霾下，日本更加需要一場勝仗去抵消疫情帶來的影響。如果奧運順利舉行，意味日本防控工作達頂級水平，贏盡掌聲。同一時間，日本一年接待約960萬中國旅客，但疫情導致中國禁止旅行社出團，旅客數目大減。其他經濟負面影響也即將隨之而來，日本需要的是奧運這道「救命符」。

首相安倍晉三明言，新型肺炎不會影響東京奧運。火炬傳遞儀式也將於3月26日在福島如期展開。不過當近200個國家的逾1.1萬運動員加上數十萬旅客齊集東京，「播毒」風險一定存在。平昌冬奧期間諾如病毒肆虐便是最好的例子。剛巧的是，日本的疫情是最令人憂心。

日本傳染病專家尾身茂直言，不保證疫情於奧運前結束。一旦日本疫情不受控制，甚至當奧運場地變成另一個「鑽石公主號」，賠上的賭注將會甚大。