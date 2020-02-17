【英超】車路士主場硬撼曼聯　林柏特拒信可絕曼聯歐聯希望

車路士香港時間周二（18日）凌晨於史丹福橋球場與曼聯上演英超大戰，只要贏波就可進一步穩固歐聯資格席位。不過「藍戰士」領隊林柏特（Frank Lampard）對此不存幻想。

現時聯賽第4的車路士只要今仗擊敗曼聯，就可將雙方的分數差距拉開到9分。不過「林伯」認為賽前排第9的曼聯，並不會因為今仗勝負而失去了歐聯希望。

「不，9分不會（終結曼聯歐聯希望），」林柏特說：「現階段還有很多分去搶，而且以英超生態來看，（9分）絕對不可能。」

曼聯首循環4球大勝車路士。（Getty Images）

林柏特認為9分不足以令曼聯歐聯夢碎。（Getty Images）

現時隔開車路士及曼聯之間的有熱刺、錫菲聯、狼隊、愛華頓，這幾支球隊表現出色，就算曼城最近因違反歐洲足協財政公平條例，被罰停賽歐聯兩年，令到歐聯資格變得撲朔迷離，但曼聯要追過他們確實也不易。

「大家都見到要執分已經是件不易的事，」今年才成為車路士領隊的林柏特續道：「英超已經有點改變了，每隊都可以投放大量金錢。」這名車路士一代中場指出，英冠球隊升上英超可以花1億鎊但見到不到成效，所以對球隊來說爭取成績是個挑戰。

林柏特帶領的車路士暫時以1分力壓同城死敵熱刺。（Getty Images）

林柏特回看首循環大敗

車路士揭幕首戰作客曼聯大敗0：4，但兩隊之後命運迥異。談到首循環慘敗，林柏特說：「看過比賽的話，那場比賽確是有點驚訝。那不是一場0：4的比賽，我會首先批評自己。我跟球員說這不是一場0：4的比賽，不要輕視當中細節，但他們確是打得我們滿地找牙。」