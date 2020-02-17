【英超】恩哈路投曼聯的雙重意義　「將入球獻給天上的姊姊」

由中超的上海申花外借至曼聯的尼日利亞箭頭恩哈路，經過14日隔離後，在香港時間今晚（17日）深夜作客車路士的大戰中，有望首度披甲上陣。 恩哈路除了是首名尼日利亞球員效力紅魔鬼，加盟曼聯對他亦別具意義，除了是他自小的夢想，亦是早前猝逝的胞姊的心願。

現年30歲的恩哈路（Odion Ighalo），在冬季轉會窗「壓哨」由上海申花外借至曼聯半季，成為紅魔鬼前線的及時雨，以彌補拉舒福特受傷後疲弱的鋒線。不過，因為擔心武漢肺炎（新型冠狀病毒）的關係，留在英國接受個人訓練，隔離14日後，終有望在今輪作客車路士的聯賽中上陣。

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重返英超，加盟曼聯，相信是不少球員的夢想，但恩哈路並未有因此太過高興，因為他的胞姊在去年12月中突然離世，終年43歲。雖然與姊姊分隔兩地，但二人感情深厚，恩哈路深感悲痛，「這是一段十分難過的時間，與姊姊陰陽相隔，我不時因為太掛念她而流淚，但我會嘗試盡快克服傷痛。她是家中長女，就像我們的母親，從小到大無微不至地照顧我們，她盡力讓身邊的人都快樂。」

恩哈路與胞姊關係密切，所以胞姊的猝逝對他打擊甚大。（恩哈路Twitter截圖）

如今加盟曼聯，恩哈路亦完成了姊姊的心願，因為她是個忠實的曼聯球迷，所以姊姊未能親眼看到他代表曼聯出戰，是恩哈路的一大遺憾，「當年我在效力屈福特時，她已時常為我祈禱，希望我有朝一日加盟曼聯，如今我終於做到了，可惜她未能親眼看到這一幕，但我相信她在天上亦會看到。」

恩哈路今後將穿上一對刻有姊姊名稱「Mary Atole」的球鞋出賽，並將往後的入球亦獻給胞姊，「我將在往後穿上印有她名字的球鞋及白T恤出戰，所以她便可以陪伴我在奧脫福比賽，在場上給予我力量，同時讓世人知道她永遠與我們同在。無論在曼聯﹑或往後的每一個入球，我亦會獻給天上的姊姊。」

如今我終於加盟曼聯了，可惜她未能親眼看到這一幕 恩哈路

恩哈路將穿上特製的球鞋，以紀念胞姊。（恩哈路Twitter截圖）

除了完成姊姊的遺願外，效力曼聯是恩哈路自小的夢想，所以他只希望轉投紅魔鬼，其他英超球會亦不感興趣，「我在中超效力3季，一直亦有不少英超球會與我的經理人接洽，但在英格蘭球會而言，我只會加入曼聯，即使減薪亦在所不計，因為這是我從小的夢想，加盟曼聯是超越金錢的考慮，而成為曼聯史上首名尼日利亞外援亦是我的光榮。」

當年恩哈路效力屈福特時，作為曼聯忠實球迷的姊姊時常為他祈禱，有朝一日加盟曼聯，可惜成真的一日她卻無法見證。（資料圖片／Getty Images）