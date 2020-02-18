【勞倫斯獎】佛洛絲遇澳門意外未言退　獲年度最佳復出運動員殊榮

在2018年的「澳門格蘭披治大賽車」，當年年僅17歲的「美少女車手」佛洛絲（Sophia Flörsch），經歷觸目驚心的意外，整架戰車飛出外欄，幸好她未有生命危險，相隔3個月多重回賽場。 佛洛絲在今年勞倫斯體育大獎中，榮獲年度最佳復出運動員殊榮。

佛洛絲在今年的勞倫斯體育大獎（Laureus World Sports Awards），與網球手梅利及NBA球員尼納特（Kawhi Leonard）等一同入選年度最佳復出運動員（Comeback of the Year），並順利獲得殊榮。

佛洛絲奪獎時大呼難以置信，並希望有朝一日以另一身份重返這個頒獎禮，「這是一個祟高的殊榮，我自小已愛上賽車這個運動，我在澳門遇上相當嚴重的意外，但在車上的我沒有太大的感覺，因為一切亦發生得十分快。我必須在此感謝父母，他們比我承受更加多，亦感謝平治車隊對我的一切援助，而我在意外一直希望重返賽車場，在106日後便做到了，我希望將來以最佳女子運動員的身份重臨這個頒獎禮。」

佛洛絲擊敗梅利及尼納特等人，成為今年年度最佳復出運動員。（路透社）

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佛洛絲意外後不減對賽車熱忱 事隔106日後重回賽場

佛洛絲經歷11小時手術 「I'm going to come back」

佛洛絲在2018年澳門大賽車的F3世界盃賽事，猶如一架「炮彈飛車」飛出賽道外的一幕，相信不少車迷依然歷歷在目。看似十分嚴重的一次意外，幸好佛洛絲只是脊柱骨折，並未有生命危險，實屬是不幸中之大幸，而她及後在澳門完成手術後，便返回德國。

佛洛絲在澳門經歷恐怖意外後，相隔106日重返賽車場。（資料圖片）

佛洛絲未有因為該次駭人的意外而放棄賽車，她在康復後隨即投入訓練，更在傷癒106日後重返賽車場，首度返回車手椅上進行測試。佛洛絲在去年代表Van Amersfoort Racing車隊出戰歐洲區方程式錦標賽（Formula Regional European Championship），並以全年第7名完成賽事。

佛洛絲在去年11月重回「傷心地」澳門，再一次出戰F3世界盃，可惜戰至半途卻因機件問題未能完賽，但她證明自己已克服澳門的陰霾。