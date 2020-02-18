【足球】卡比路激辯前美國女足教頭　女子足球應否改場地標準？

足球無論男足、女足，球場標準一樣，但意大利一代名帥卡比路（Fabio Capello）認為現今球場標準對女足來說太大，尤其是門框太闊。 此言一出，一同出席論壇的前美國女足主帥艾莉絲（Jill Ellis）即時表示不認同，更指現時女足球員絕不比男足矮小。

男足及女足的球場標準大小一直都是熱門議題，有人認為女性身型上比男性矮小，球場長闊應該縮短收窄。73歲的卡比路近日出席勞倫斯獎活動時表示，應該改動女足的門框尺寸，讓女門將的工作輕鬆一點。

卡比路認為女足球場標準不應跟足男子足球。（Getty Images）

艾莉絲不認同卡比路的講法，認為足球應保持現在的「純粹」。（Getty Images）

「我認為球門對女性來說太大了，球場亦太闊，」曾為英格蘭領隊的卡比路說：「女子籃球的籃球架比男性矮一點，女子排球的球網亦會低一點，但男、女子足球的場地卻沒有分別，每次埋門，都可看得出門將有多辛苦。」卡比路搞錯的是，無論男女子籃球，籃架都是一樣高，只是女籃的3分線沒男籃般遠。

卡比路認為女足門將守備工作因球場標準變得艱辛，艾莉絲不認同，指女足亦有不少身材高大的守門員。（Getty Images）

「足球精彩在於純粹」

此言一出，艾莉絲即發言希望要更正卡比路，指足球歷史悠久，身材從不是決定性因素，更指「現在日本有更多身材高大的足球員」。曾領美國女足兩奪女子世界盃的她又說：「足球最精彩的地方就是它的純粹，我們都十分喜愛這一點。足球伴我們長大，我不認為要改變它。」

艾莉絲又指現今女足有6呎高的門將，運動神經一流，「女足的體能會愈來愈強，就如男足發展一樣」。