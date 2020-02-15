【女足】看似普通的周末晨操　香港女將疫情下的奢侈品

武漢肺炎疫情令本地女足聯賽暫停，球員沒場地練習，也缺乏正式比賽。可是隨着港隊下月將遠赴土耳其參加「女子土耳其盃2020」，球隊今日（15日）終獲安排在將軍澳足球訓練中心進行練習。 一課周末早上的操練，男子足球隊可說是習以為常。不過對一班要兼顧學業或正職的女生來說，卻是難得的體驗。而因疫情而停課，也巧合地讓更多年青球員得以加入大港隊，感受更高強度的訓練，吸取經驗為未來鋪路。

吳卓蔚近年坐穩女足首席守門員之位，也跟隨愉園男子隊訓練。（袁志浩攝）

在武漢疫情持續擴散下，足總早前暫停旗下所有比賽，僅得男子頂級聯賽球隊得以「避過一劫」，於將軍澳足球訓練中心復賽。在康文署「封場」禁令下，一群香港女足球員不論日常練習還是比賽都被逼取消。

「連男足亦受影響，我們女足也沒法子埋怨......」效力愉園女足的港隊女門神吳卓蔚，雖平日會跟隨球會男子隊操練，惟跟女足隊友卻有約1個月缺乏正式比賽，原先以為可在賀歲盃披甲，最後願望落空。她無奈地說：「這令我感到很絕望，也非常擔心影響自己的狀態。」

女足球員1個月來都沒有正式比賽，卻因土耳其盃而換來難得的練習及上陣機會，操練時可見每個正享受足球的笑臉。（袁志浩攝）

疫情下的巧合 難得的晨操機會

然而足總日前公布，香港女足代表隊將於下月1至12日赴土耳其參加「女子土耳其盃2020」，跟羅馬尼亞、匈牙利及委內瑞拉女足鬥法。為備戰這項賽事，一班女將才得以再度集合，今日早上於足球訓練中心進行操練。在男足世界看似普通的練習，對她們來說卻已經是奢侈品，「球員有正職，以往大多在工作後的空閒時間練習，也就是晚上；所以很難得可以在周末晨操，可以讓大家熟習一下晨操的節奏。」吳卓蔚說。

今次初選名單28位球員之中，出現多位年青球員的名字，女足經理黃若玲解釋，這或許是疫情下不幸中的大幸，「有不少有資歷的球員難以請假，相反年青球員卻停課，所以決定把握這難得機會召她們入隊。目前全隊齊人，且可以一周晨操3課，專注度及效果較平日佳。」

女子土耳其盃2020賽程 3月4日 15:00（當地時間） 香港 對 羅馬尼亞 3月7日 11:00（當地時間） 香港 對 匈牙利 3月10日 18:00（當地時間） 香港 對 委內瑞拉 比賽球場：Gold City Sport Complex

+ 8 + 7 + 6

赴土耳其參賽 擔憂入境及檢疫問題

據了解，今屆土耳其盃形式並非屬於錦標賽，8支球隊分兩組進行分組賽，其餘參賽球隊為烏茲別克、智利、北愛爾蘭及肯亞。港隊在12日行程中僅比賽3場，黃若玲稱跟國際足協賽期有關，「這期間限制只可比賽3場，但我們會向賽會要求安排賽外比賽，但都會是非正式賽事。」

土耳其目前禁止來自中國的所有航班降落，同時對來自香港的旅客實施檢疫，黃若玲指擔心入境問題，會密切監視情況，「我們有兩位球員曾出外旅遊，今日也要在場邊『隔離』。最擔心的是香港情況愈來愈差，結果被『封關』，也憂慮回港時會出現特別情況。」

女足經理黃若玲希望球隊在賽期中盡量作賽吸取經驗，惟擔心最終未能入境土耳其。（袁志浩攝）

門將吳卓蔚：期待比賽及小將表現

撇開疫情，港隊近年主要跟東南亞球隊交手，能夠衝出亞洲挑戰歐、美洲強敵，吳卓蔚感到相當興奮，「上年已經知道有機會參賽，一直做好準備，所以目前很期待。希望可以有機會出場發揮自己，看看自己努力的成果，也很想念比賽的感覺。」她指雖以勝仗為目標，但也重視全隊發揮，且希望小師妹把握機會，「她們初時表現得緊張又害羞，場上很依靠師姐，但現時會積極地主動提場、要波，十分期待她們會踢出驚喜。」

首度入選的陳頌文是港隊U15成員，也是重點培訓的女足新生代之一。（袁志浩攝）

小將或佔大軍一半 黃若玲：為未來做好準備

另一邊廂，首度入選大港腳的U15小將陳頌文坦言跟師姐練習強度更高，她希望籍這次比賽吸收經驗，「第一次到歐洲地方比賽，相信對手體能及身材佔優，希望多見識，並以上陣作目標。」

黃若玲補充，是次選將也正合乎足總《2025策略計劃》中，女足打入2030年亞洲盃決賽周的目標，「我們所做的一切並非為即時效果或成績，而是為球員的將來做準備。」她又指決選22名球員之中，預計接近一半由年青球員組成，相信下周中將公布決選名單。另外，黃若玲表示女足聯賽仍有望完成球季，惟相信足總盃賽制將作調整，以縮短賽期。

女足在《2025策略計劃》訂下打入2030年亞洲盃決賽周的目標，主教練列卡度的決選名單相信會包含不少年青球員。（袁志浩攝）