【歐聯】高普指馬體會贏在主場威力　「他們可以去油站不停入油」

歐聯16強展開，衛冕的利物浦首回合作客馬德里體育會失利以0：1敗陣。利物浦領隊高普及左閘安德魯羅拔臣都認為馬體會主場威力強勁，但他們都表示晏菲路的主場威力也不弱，靜待馬體會次回合來訪。

利物浦在開波4分鐘失波，於一次角球混戰中，被馬體會中場沙奧尼古斯射入，最終紅軍無法扳平，首回合作客以0：1輸波。

利物浦領隊高普說：「有次回合門票的馬體會球迷……歡迎你們來晏菲路！」

「只是半場完結而已，我們暫時落後0：1，而下半場將會在我們主場舉行，他們到時就知味道。」

「激情是十分重要的。今場，馬體會在這方面完全佔優，但我期望次回合的來臨。我們一次又一次講到晏菲路的主場威力，究竟主場威力有什麼用？你今場就看得見。」

「他們好像可以不停去油站入油，而我們就要一缸油踩到尾。」

「我對這個賽果沒有太大問題。雖然我在馬體會見到很多滿足的笑容，但比賽還未完的。」

左閘羅拔臣表示他們在次回合會踢得更好。（Getty Images）

利物浦左閘安德魯羅拔臣說：「他們慶祝得就像贏了兩回合的比賽一樣。」

「我們給予他們一個可能最好的開始，球迷不斷為他們搖旗吶喊，之後他們好像很容易跌倒，踢得有點陰濕。」

「我們今場表現不錯，但可以更好。我們在次回合一定要踢出更好表現。當他們來到晏菲路，我們的球迷正等待他們。」

雲迪積克不滿球隊無法製造出入球良機。（Getty Images）

華基爾雲迪積克對今場球隊表現感失望，因為未能製造到入球機會，這是高普帶領利物浦251場以來，第二次未能製造到任何中目標埋門。

這名荷蘭中堅說：「我們的失球來自一個角球，這是他們第一個埋門機會，甚至稱不上一個機會，有點幸運成分的。」

「我們擁有大部份控球權，但不幸運地，我們沒有製造出任何好機會。不過，我們仍有90分鐘，去反敗為勝，我們仍然充滿信心。」

利物浦隊長佐敦軒達臣在80分鐘因傷退下火線，高普說：「軒達臣覺得腿筋不舒服，我們還要等待檢查結果。他沒有大太憂慮，但需要被換走。」次回合比賽將於3月11日舉行。