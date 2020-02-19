【歐聯16強】馬體會險勝利物浦　多蒙特新星擊退PSG

香港時間周三（19日）凌晨上演的歐聯16強賽事由兩支主場出擊的球隊勝出，西甲勁旅馬德里體育會保持今季一貫的穩健防守，憑中場沙奧尼古斯在開賽僅4分鐘的入球，以1：0擊退力爭衛冕的利物浦，先下一城；另一仗，教練杜慈（Thomas Tuchel）領軍巴黎聖日耳門（PSG）倒戈作客鬥多蒙特，但後防扺擋不了大勇的「蜜蜂兵團」新兵艾寧夏蘭特（Erling HALAND），被他在下半場連入兩球，多蒙特得以2：1的勝果迎接下一回合。

在英超一枝獨秀的利物浦派出沙拿、費明奴和沙迪奧文尼「三叉戟」攻堅，然而面對馬體會的「442」陣式可謂老鼠拉龜，雖然全場控球率逾七成，但8次射門竟無一命中目標；另一邊廂，馬體會保持一貫穩健防守，力拒對手之餘亦曾7次射門證，足證在今屆西甲場均失球少於一球的實力。

接戰僅4分鐘，佐治高基進攻右路開出角球，沙奧尼古斯門前射入，馬體會閃電打開紀錄。利物浦之後不斷反撲，26分鐘攻擊主力沙拿一度將皮球送入網，惟因費明奴越位在先，入球無效。

「紅軍」教練高普在半場曾換入奧利基入替文尼，但收效不大，馬體會防守仍然密不透風；隨著沙拿一記頭鎚失機，最終利物浦以一球落敗，次回合將在下月12日上演。

+ 5 + 4 + 3

另外，多蒙特主場對巴黎聖日耳門，經過互無紀錄的上半場後，換邊後終到「戲肉」，主隊的挪威19歲超新星鋒將艾寧夏蘭特火力全開，69分鐘他近門射入先拔頭籌；雖然客軍由尼馬在75分鐘一度扳平，但兩分鐘後，艾寧夏蘭特在禁區頂怒射破網，梅開二度，助多蒙特得以首回合領先。自上月加盟多蒙特，艾寧夏蘭特在各項賽事7次上陣已攻入11球，效率驚人。