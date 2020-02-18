【歐聯】皇馬成歐洲賽吸金王　今屆收入分成上漲至20億歐元

歐聯除了是歐洲球會級最高殊榮外，亦是球會級數上最賺錢的賽事，故歐洲列強都以這個賽事為目標。這項歐洲球會最大型比賽於1992至93年球季，由歐洲冠軍球會盃改名為歐洲聯賽冠軍盃，西甲勁旅皇家馬德里成為這27年間賽事收入最多球隊。

自昔日歐冠盃改制為歐聯後，收入不提上升，法國《隊報》更指歐洲足協在過去27年間已發了170億歐元獎金給參賽球隊。每季32支得到歐聯資格的球隊，連同10支在附加賽被淘汰的球隊，都可分到部分獎金。

巴塞隆拿收入不及死敵皇馬，但亦有8.11億歐元進賬。（Getty tImages）

皇馬過去27年為歐聯收入最多球隊。（Getty tImages）

收入分成由1992至93年改名後首屆的2400萬歐元，27年間上升到今季的20.4億歐元。這種瘋狂的增率主要來自廣告收入及電視直播。改名歐聯後贏得7次冠軍的皇家馬德里，多得他們在歐洲賽場穩定的發揮，就算去年在淘汰賽次圈被荷甲球隊阿積士踢出局，仍是歐聯的累積收入最多球隊。

歐聯累積收入最多球隊Top 5（按圖放大）

利物浦去年贏得歐聯，但收入不入前五。（Getty tImages）

英超僅一隊入前五

皇馬過去27年7次奪得歐聯冠軍，累積收入達8.6億歐元，其死敵巴塞隆拿就以8.11億歐元排第3。英超球隊雖然是歐聯大戶，近年多支球隊都能踢到較後階段，利物浦更在去季奪得會史第6座歐聯冠軍，但他們這27年收入累積4.25億歐元，雖是十分可觀的數字，但比起前五球隊實是「拍馬都追唔上」。

被罰停賽歐聯兩季的曼城，歐聯收入4.31億歐元，仍與前五有一定距離，他們的同市球隊曼聯雖在「後費格遜年代」表現一般，但過去戰績彪炳的「紅魔」仍累積有7.01億歐元獎金分成，打入累積收入最多球隊前五。