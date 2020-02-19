【歐聯】馬體會挫利物浦的無名英雄　凍結沙拿全靠這位巴西後衛

馬德里體育會在歐聯16強首回合，主場以1：0擊敗利物浦，先拔頭籌，但今場的最佳球員並非入球的沙奧尼古斯，而是巴西左閘雷蘭洛迪。因為他的防守滴水不漏，令到穆罕默德沙拿以至阿歷山大阿諾特都發揮不出水準。

當地時間昨晚（2月18日）的歐聯16強首回合，馬體會靠沙奧尼古斯在4分鐘把握角球混戰射入，為馬體會奠定勝局，以1：0擊敗衛冕的利物浦。

然而，當選今場最佳球員的是，21歲的馬體會巴西右閘雷蘭洛迪。雷蘭洛迪今場表現穩健，可說凍結了沙拿，並將對方右閘阿諾特的助攻威力減至最低。沙拿今場只得兩次不中目標的攻門，還食了一次詐糊。

馬體會左閘雷蘭洛卡（左）將沙拿的威脅減至最低。（Getty Images）

歐洲足協的技術觀察員Ginés Meléndez盛讚雷蘭洛迪，他說：「洛迪這場比賽非常出色，他令到沙拿沒有貢獻，利物浦在右翼基本上造不到威脅，尤其是上半場，洛迪踢得特別好。」

雷蘭洛卡（左）還要面對阿諾特的進襲。（Getty Images）

數據上，洛迪今場6次搶截，全部成功，還兩次截斷利物浦的傳球，兩次解圍，還有一次頂贏頭槌；進攻上，洛迪25腳傳球中，有兩次傳中，其中一次傳中成功，此外他還為隊友創造了一次射門機會。

洛迪之前寂寂無名，效力巴甲的帕拉尼恩斯，但馬體會球探有眼光，在去年夏天以2000萬歐元將他帶到西甲。

雷蘭洛迪賽後當選今場最佳球員。（歐洲足協）

馬體會教練施蒙尼對今場的勝利表示：「這一晚不是我們最好的晚上，因為我們沒有贏得任何冠軍，但這是一個你不會忘記的晚上。世上最好的球隊來了，而我們擊敗了他們。不過，還有一場要踢。」

歐聯16強首、次回合賽程：