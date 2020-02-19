【英超】孫興慜31秒受傷捱足全場　韓媒：或傷及舊患手尾長

孫興慜在熱刺作客阿士東維拉的英超賽事，雖梅開二度助球隊獲勝，賽後一日卻宣告右手骨裂，需做手術並長休幾星期，主帥摩連奴甚至認為他今季都不能再上陣。 那麼，到底這位韓國國腳是如何受傷的？

從比賽片段可見，孫興慜在入球、慶祝時，似乎都沒有明顯不適，除了完場後向球迷揚手時，本來雙臂一起向上揚，但之後似乎是因為疼痛而垂下了最終受傷的右手，只用左手向球迷示意。英國《每日鏡報》發現，其實孫興慜受傷一刻發生在比賽開始後31秒。



孫興慜受傷過程：

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孫興慜在碰撞發生後及半場之時，都顯得相當不適，需要接受治療，但最後仍踢足全場並成為贏波功臣。雖然難以知道90分鐘賽事中的其他碰撞及慶祝入球時與隊友相擁，會否加劇傷勢，但網民知道他捱傷踢畢全場，也不禁讚他是個鐵漢。



事實上，這已非孫興慜第一次傷及右臂，他在2017年出戰俄羅斯世界盃外圍賽時，右臂亦曾骨裂，在韓國慶熙大學醫院接受手術後，休息約兩個月才復出，韓國媒體指，孫興慜去年夏天才拆除3年前手術時植入的鋼釘，今次若傷及同一位置，可能需要更多時間康復。

韓國媒體指，若孫興慜觸傷舊患，難怪摩連奴會認為愛將需花更多時間康復。（路透社）

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