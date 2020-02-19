【英超】卡尼、孫興慜受傷怎麼辦？　摩連奴爆出一救兵引哄堂大笑

哈利卡尼及孫興慜受傷，熱刺陷前鋒荒。 有記者問領隊摩連奴，有沒有機會簽入新前鋒應急，摩帥先認真回答，表示不可能，但之後突然說笑，講出了一位前熱刺球員的名字！

在昨日的歐聯賽前記者會上，熱刺領隊摩連奴指韓國射手孫興慜手臂骨折，恐怕要提早收「咧」，加上主力中鋒哈利卡尼長期養傷，令到熱刺陷前鋒荒。

巴塞隆拿在奧士文尼迪比利重傷後，獲西甲賽會特別批准，可以在轉會窗以外簽入一名前鋒應急；有記者就問摩連奴，英超會不會有類似的特別安排？

摩連奴答：「我沒有在意英超有沒有這個可能性，我不認為這是可能的，老實說，我不認為這是可能的。」頓了一頓，摩連奴說：「高治！」之後他展露燦爛笑容，台下亦傳來一陣笑聲。

最搞笑的是，高治之後在Twitter上回應：「我已經準備好了，摩連奴（I’m ready Jose）。」

39歲的高治已經在去年掛靴，這名前英格蘭國腳在熱刺青訓，雖然一度離隊，但在2009年重返白鹿徑，踢到2011年再度離開。高治還效力過阿士東維拉、樸茨茅夫、修咸頓、利物浦及史篤城等球會。