【足球】PSG班主涉向FIFA前高層提供利益　達成協議撤部分指控

法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）的卡塔爾商人班主艾卡利法（Nasser Al-Khelaifi）昨（20日）被瑞士檢控部門落案控告，指他連同另一名商人涉嫌向國際足協（FIFA）前秘書長瓦爾克（Jerome Valcke）提供利益，以獲取長達12年的世界盃及洲際盃地區轉播權。案件將排期於瑞士聯邦法院審理。

瑞士檢察部門昨發出新聞稿，控告艾卡利法連同另一名經營體育傳媒的商人（下稱A），誘使瓦爾克觸犯嚴重刑事行為；瓦爾克則被控收賄。控罪指瓦爾克藉着購買意大利一幢別墅中與艾卡利法造假，艾卡利法向第三方購下別墅後，瓦爾克獲退回50萬歐元首期，更優先使用該別墅18個月，且不用支付租金最多達180萬歐元。

艾卡利法亦任歐洲足協執行委員。 （Getty Images）

控罪案情指瓦爾克沒有申報上述利益，而利用職權把2018至30年FIFA世界盃及洲際盃於意大利及希臘的轉播權，判給友好的傳媒公司。A為此向瓦爾克支付三筆共125萬歐元款項。

瓦爾克於2016年1月被解僱FIFA秘書長一職，被罰禁止參與足球事務12年。（Getty Images）

新聞稿又指，案件源於FIFA於2016年12月投訴，檢控部門才立案調查，截至去年12月完成初級偵訊，準備落案。惟部門上月底收到FIFA通知與艾卡利法達成「友好協議」，將取消對艾卡利法的投訴，及部分對瓦爾克的投訴。FIFA未有詳述協議內容，而部門因此未控告艾卡利法涉嫌賄賂瓦爾克，以獲得2026及30年世界盃和其他FIFA活動的中東及北非地區轉播權。

艾卡利法亦是卡塔爾傳媒BeIN的主席，他回應表示過去三年來一直與檢控方合作，喜見部分賄賂指控獲撤銷，並指餘下控罪皆為技術上的指控，有信心可以證明指控欠證據，保持清白之身。