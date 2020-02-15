【曼城禁賽歐聯】淺談財政公平原則　PSG天價購尼馬曾被追究

歐洲足協（UEFA）訂立「財政公平原則」，宣稱用來制衡球會在買賣球員及支薪的情况，說穿了是杜絕足球變成「有錢大晒」的玩意。 曼城被罰之後，西甲主席率先拍手稱好，讚許歐洲足協「終於做嘢」。

曼城官方網頁回應稱，本案從舉報、控告及裁判，全由（UEFA）包辦，過程充滿缺陷，「如此結果，失望但不意外」。曼城一直認為要由獨立機構不偏不倚全部證供，故會盡快向體育仲裁法庭提出訴訟程序。

曼城在網頁表明對裁決失望但不意外，會提出上訴。（曼城官網截圖）

西甲主席泰巴斯（Javier Tebas）稱讚（UEFA）切實執行財政公平原則，懲罰接受「經濟禁藥」的球會，保障足球的未來。泰巴斯針對的還不止曼城：「多年來我們要求嚴厲懲罰曼城與巴黎聖日耳門（PSG），終於有出色的行動。遲了總好過不做，希望陸續有來。」

泰巴斯開腔支持UEFA壓制富豪球會以本傷人。（Getty Images）

「財政公平原則」於2011年生效，當時歐洲足協主席柏天尼表明用以打擊「經濟禁藥」，確保球會財政健康，尤其當時中東富豪大灑金錢購買歐洲球會，過度膨脹反變負債纍纍。財政公平原則向球會訂明虧蝕限制、量入為出原則等。

按現時規例，球會在連續3個球季，虧蝕不得多於3000萬歐元。球會須確保足球相關支出，即轉會費與薪金，與轉播、門票及商業活動收入，達到平衡，並履行轉會及僱傭方面的承諾。但對球場、訓練設施、青年軍及女子足球的投資，則不用計算。

此舉限制了富豪球會獨大，同時保障財政狀况較弱的球會保持競爭力，如德甲便明文規定球會要由支持者控制，不用大財主入主，故支持財政公平原則。一旦被裁定違反規則，可被罰款、扣分、減少歐聯球員註冊人數，重罰如曼城被罰禁賽。

柏天尼提倡的財政公平原則，意欲壓制中東國家富豪的銀彈攻勢。（Getty Images）

與曼城背景相似的PSG也曾被UEFA盯上。PSG於2012年獲卡塔爾主權基金旗下的卡塔爾體育投資（QSI）收購，球會主席變成卡塔爾商人艾卡利法（Nasser al-Khelaifi），此後年年不惜功本收購球員。UEFA指PSG於2017年以破世界紀錄2.22億歐元收購巴西球星尼馬，涉嫌違反原則。惟PSG證明來自卡塔爾旅遊局等3份贊助合約內容屬實，UEFA於2018年判PSG無罪，僅叮囑PSG注意支出，後來欲重啟調查又由法律程序問題而被禁止。外界質疑艾卡利法亦為UEFA執行委員，對裁決有所影響。