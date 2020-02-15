【曼城禁賽歐聯】體育法庭減刑有先例　AC米蘭禁賽兩年化無形

歐洲足協對曼城下重手，禁止曼城參加未來兩季的歐聯賽事，大大影響球會收入；曼城表明盡快向體育仲裁法庭（CAS）上訴。 近年關於財政公平原則的裁決，當數意甲AC米蘭於2018年被指虧蝕太多，超出限制而被罰禁止參加歐洲賽兩年。事情鬧上CAS，結果比原先罰則大幅減輕。

AC米蘭2017年由中國商人李勇鴻入主，該年夏天大灑2億鎊買人，被歐洲足協於2018年6月裁定在2015至2018年的3個球季，累積虧蝕超出限制，違反財政公平原則而禁止參加歐洲賽兩年。

AC米蘭及後體育仲裁法庭上訴，於7月獲撤銷禁賽令。法庭判辭指歐洲足協的仲裁小組裁定AC米蘭未能達到收支平衡原則，判決正確，但未有或不能夠慎重考慮一些重要元素。且判決出爐後AC米蘭易主，財政狀况已見改善，2年禁賽令過重，下令撤銷並發還仲裁小組另訂罰則。AC米蘭雖參加2018-19年球季的歐霸盃，但收支狀况亦未達標，最終與歐洲足協達成協議，自願棄戰本季歐霸盃。

李勇鴻入主後AC米蘭，1年多之後便告易主。（Getty Images）

CAS亦曾處理PSG的案件。歐洲足協在PSG天價購入巴西球星尼馬後，調查有否違反財政公平原則。2018年6月13日，歐洲足協宣布調查結束，認為PSG沒有違反原則，但於同年9月18日表示重啟調查。PSG就此向CAS申訴，引用歐洲足協的規例指公布裁決後須於10天內決定覆核，故此重啟調查PSG的決定已經「超時」，應予禁止，獲CAS接納。

PSG曾藉體育仲裁法庭，阻止歐洲足協追擊。（Getty Images）

曼城因為被指財務報表內容不實，以巨額贊助費掩飾班主大力「泵水」。管理層面對歐洲足協一再追究，早已做好準備打官司。正如德國《明鏡》周刊的報道裏披露電郵，球隊主席穆巴拉克曾向時任歐洲足協秘書長恩范天奴（Gianni Infantino）表明，不會接受因違反財政公平原則而遭罰款：「我寧願花三千萬請全世界最好的50位律師，控告歐洲足協10年。」

曼城要保住歐聯財路，希望盡一切努力，打甩禁賽令。（Getty Images）

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