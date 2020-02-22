【乒乓】杜凱琹李皓晴晉匈牙利賽女雙決賽　鬥石川佳純平野美宇

香港乒乓球代表隊續戰國際乒聯匈牙利公開賽，香港「一姐」杜凱琹一日內應付3個項目共4場賽事，並夥拍李皓晴與黃鎮廷，分別打入女雙及混雙決賽，坐銀望金。

杜凱琹一日4賽 女雙混雙均闖金牌戰

已取得東京奧運滿額7張入場券（男女單各二、混雙、男、女團）的港隊勢不可擋，在匈牙利首都布達佩斯舉行的匈牙利公開賽頻頻報捷。2號種子的杜凱琹/李皓晴昨日（21日）先在女雙8強以3：1（4：11、11：6、11：1、11：5）反勝英國何天天／奧地利Karoline Mischek；4強與隊友蘇慧音/朱成竹合演港隊「內訌」，最終「杜李配」以直落3局（12：10、11：6、11：7）勝出。她們殺入周日凌晨的決賽，與4號種子的日本勁敵平野美宇/石川佳純爭奪金牌。

2號種子的杜凱琹/李皓晴（右）在4強與隊友蘇慧音/朱成竹合演港隊「內訌」，最終勝出。（ITTF提供）

港乒「一姐」杜凱琹同日夥拍黃鎮廷轉戰混雙亦直闖決賽；二人先在周四的16強與8強連過兩關，再在昨日的4強以直落3：0（12：10、11：3、15：13）勇挫塞爾維亞的Aleksandar Karkasevic/Izabeia Lupulesku。這對一號種子躋身決賽後，將在金牌戰與德國Patrick Franziska/Petrissa Solja爭奪最後勝利。

「杜李配」將與4號種子的日本勁敵平野美宇/石川佳純爭奪金牌。（ITTF提供）

黃鎮廷男單「一輪遊」

女單世界排名第15的杜凱琹，同日在16強打足7局以4:3險勝隊友蘇慧音晉級，下輪將與世界排名第10的中華台北球手鄭怡靜爭奪4強席位。而早前傷癒的港乒「一哥」黃鎮廷，則在16強不敵主場球手Robert Gardos，未能再進一步。其後黃鎮廷/何鈞傑以男雙首號種子身分出擊，8強以3：1（11：7、7：11、11：7、12：10）擊敗隊友林兆恒/吳柏男後，4強以2：3（7：11、10：12、11：4、11：4、9：11）不敵印度Sharath Kamal Achanta/Sathiyan Gnanasekaran，無緣決賽。

黃鎮廷/杜凱琹這對金牌組合也順利殺入決賽。（ITTF提供）