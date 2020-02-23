【運動公社】曼城難逃財政緊箍咒影響換血　哥帥面臨雙重困境

當下哥迪奧拿（Pep Guardiola）可能遇上執教生涯最大的分岔口：留在可能禁止歐戰的曼城，抑或是往赴意甲挑戰自己？他要考慮的，既有龐大的道德壓力，亦有職業生涯的規劃問題。 撰文：高俊賢＠運動公社

這位加泰名帥在2018年接受美聯社記者Rob Harris的質問，曾經強調曼城高層在觸犯FFP（歐洲足協財政公平競技條例）風波裏是清白的，並且願意押上個人信譽，為曼城辯護。Rob Harris對哥帥向來尖酸刻薄，例如他曾經問對方既然支持加泰隆尼亞民主運動，為何要為阿聯酋王室作後台的曼城效力。這回，他有一條問題正中哥帥要害，就是公開收受薪酬的途徑。

如果哥帥承認，曼城是通過第三方公司出糧，無疑把曼城瞞騙歐洲足協的手段大白於天下。如果他不肯承認這一點，就是曼城高層的幫兇。只要哥帥一日還在曼城，他會繼續面對這兩難問題。

哥帥表明效忠曼城，願意共渡時艱，卻面對道德與工作上的難題。（Getty Images）

有人認為，歐洲足協判罰禁賽令，只是針對2016年以前曼城誇大贊助金額的問題。但是，哥迪奧拿在2016年才來到曼城，應該可以撇除關係吧？但根據《衛報》，歐洲足協和英格蘭足總已經決定對近4年的賬目徹查到底。身為曼城的骨幹人物，哥迪奧拿難以完全置身事外。即使他不是管理層成員，但要避開一切麻煩，最好及早離開曼城吧。

歐洲足協指控曼城的贊助費額誇大及有虛假成分，被判禁賽歐聯兩季。（Getty Images）

這將會是哥迪奧拿的最大考驗。在3月底，國際體育仲裁法庭（The Court of Arbitration for Sport，CAS）將會裁定應否凍結曼城的歐戰禁賽令。如果成功，哥帥至少還有機會領軍出戰下季歐聯，並有機會把陣中主力留住。不過，此時又有另一問題，曼城將要迎接近十年來最大規模換血。大衛施華、耶耶托尼、阿古路、甘賓尼等一眾主將，奠定曼城的十年基業，但隨著大衛施華季尾離隊、阿古路在2021年夏天約滿，黃金一代將會全面退場。即使留得住迪布尼和貝拿度施華留住，曼城仍要重新整合鋒線與後防。

曼城王朝即將換班，他們為「藍月亮」披甲日子尚有多久？（按圖放大）

回顧哥帥的執教生涯，由2007年開始，他從未試過在任教球隊一段長時間後，對球隊中軸線大規模換血。對於現有的球員，哥迪奧拿已花盡心思加以改造，尤其改造技術型中場是他的最強項。但是中堅、前鋒一類的核心位置，只有在轉會市場大量投資，才能換來頂級球員，而且級數上要跟阿古路、甘賓尼相提並論。此外，利萊辛尼盛傳回歸德甲，曼城同時需要出色的翼鋒填補其空缺。在FFP的調查風波之下，曼城是否仍可以大灑金錢，重金禮聘三、四位高價球員，值得令人懷疑。

哥迪奧拿在拜仁慕尼黑領軍奪得聯賽錦標，當時陣容多為當打之輩，需要變動不多。（Getty Images）

再者，對現代豪門球會的名帥來說，場面（踢法的娛樂性）、換血、戰績，每位教頭在每個球季裏，三者之中只能取其二，否則容易失衡。哥迪奧拿的positional play，要滿足球迷的慾望並不難，惟獨是對球員要求複雜。要遷就換血，自然要犧牲戰績。哥迪奧拿能獲得高層多少支持（無論轉會經費抑或耐性），仍在未知之數。外有FFP、內有換血壓力，哥迪奧拿選擇離隊，絕對不難理解。

英超27輪賽程（按圖放大）

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