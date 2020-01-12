【運動公社】中超限薪令規管欠全面　完全撥亂反正尚有幾遠？

中超推行限薪令，本意是推動球會財政健康和獨立，進一步改善聯賽的生態環境，藉此讓球市回歸理性。但是，落實政策的終極敵人，往往是足協機構自身。 大家信得過中國足協的監管能力嗎？ 撰文：高俊賢＠運動公社

中國足球要長遠發展，的確需要更健全的財政管理。由設置工資帽（設定嚴密的薪酬佔總支出比例）、邀請第三方機構統一審查球會財務數據、統一球員單場奬金限額、外援轉會費限制，乃至打擊陰陽合同，足協新政的規管力度之強、範圍之廣，都是前所未有。相信大家對泰維斯效力上海申花的往事（2017年）記憶猶新，他的職業態度就是中超泡沫，和市場投入瘋狂至失衡的標誌。或許，此舉會犧牲中超球會在亞冠盃的競爭力，但如果球會一味盲目引援，投資者未能取得合理回報，聯賽更難持續發展。另一邊廂，中國一方面需要培育更多本土新秀，亦要利用全新的監管制度，限制他們的薪酬瘋狂上漲，以免令他們失卻出外發展的意慾。這方面，中國足協是借鑒了澳洲和俄羅斯這一正一反的例子，原意值得充分肯定。

（資料圖片／視覺中國）

歸化球員限制不清 算土炮還是外援？

不過，限薪令措施充滿漏洞。根據目前足協的指引，國內球員的稅前頂薪不能超過1000萬人民幣，而入選國家隊的球員，頂薪可以上調20%。足協當局固然有心引導球會重視為國家隊造血，而且對於U21球員的限薪令也訂立了出場次數的標準，進一步防止國家隊球員的尋租空間。值得留意的是，歸化外援的薪酬問題應當如何處理，足協並沒有提及。他們應算作外援（稅後年薪不超過300萬歐元），還是算作中國球員（稅前頂薪不超過1000萬人民幣），當中已存在極大的灰色地帶，亦可能出現不公平現象（尤其是像廣州恆大一類的大球會在大規模引進歸化外援的時候）。

限薪令殺，今後會否尚有大名外援如費蘭尼加入中超，備受注視。（Getty Images）

薪金以外收益 規管情况反映決心

但相對於歸化球員薪酬問題，更大的問題來自足協執行監管的能力。設想一下，一般球會都可以通過母公司或者其他相關機構的代言開支，彌補球員的薪酬、奬金和簽字費。中國足協如要進行監管，就要通過稅務、法律部門進行。道高一尺、魔高一丈，即便要繞過跨部門監管，亦有許多捷徑。要不直接以實物，甚或BitCoin等虛擬貨幣交易，要不利用關聯交易向球員支付巨額佣金，因此還有許多法例問題，尚待完善。轉會問題一旦牽扯到外援，有許多調查都要伸延至境外，資金來源和人脈關聯盤根錯節，足協當局能花多大的決心去追查，依然是個問號。

艾傑臣，歸化後易名艾克森，算外援還是算本地兵？（新華社）

限薪令立意雖好，但是真要執行起來，將會是對中國足協的一大考驗。