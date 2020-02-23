【東京奧運．羽毛球】林丹因簽證問題滯留　再戰奧運或成泡影

一代羽毛球名將林丹已屆36歲，近年戰績不斷下滑，常在世界巡迴賽「一輪遊」，排名已降至第29，現今更遇上簽證問題，若未能參加餘下幾站歐洲賽事，將肯定緣盡奧運。

根據東京奧運羽毛球項目取得資格的準則，在男單方面，排名16位以內的球手，同一屬會之下，最多可同時有2名球手獲得資格；若在排名17之外、而同一屬會未有球手在16名內，則每個屬會可有1人獲資格，直至用滿40個單打名額。以香港為例，由於伍家朗及李卓耀兩名男單選手均在排名16之內，兩人暫時都位於獲得資格的範圍內。



至於林丹所屬的中國，目前諶龍及石宇奇都在排名16之內，暫時兩人都可獲奧運資格；林丹的排名，則由去年9月的前16位滑落至目前的29位，他需要寄望石宇奇排名下滑之餘、自己再「爭氣」搶得高分，才有一絲希望再戰奧運。但以石宇奇復出後重拾狀態，低迷的林丹要超越這名23歲的好手，近乎不可能。

林丹再戰奧運的希望相當渺茫。（BWF）

不過，林丹那渺茫的希望，現在近乎變成絕望。早前中國隊因武漢肺炎疫情，遭實施入境管制的菲律賓拒絕入境，未能參加亞洲團體錦標賽，對於其他中國球手來說或許不算太致命，但對急需搶分的林丹來說已是一大打擊。



為免進一步受疫情影響，中國羽毛球隊已出發到英國諾定咸，先進行為期14日的隔離，再出戰全英賽等一系列歐洲賽事。然而，林丹及何冰嬌卻因簽證問題，目前仍然滯留在中國內地，若再錯過歐洲多站賽事，林丹再戰奧運的心願，或許就此劃上句號。

香港已獲得的東京奧運資格：