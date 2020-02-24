【健身】退役海軍撐過8小時破平板紀錄　下一目標「狂做」掌上壓

平板支撐（plank）是家居健身的熱門招式，「頂到」一、兩分鐘，已經筋疲力竭。 來自美國的健身教練佐治胡特在上周五（21日）打破了平板支撐的世界紀錄，一共撐了超過8小時。他為打破紀錄，每天苦練不同的健身動作，每做一個動作，次數均以百計。

62歲的胡特（George Hood）以8小時15分15秒打破世界紀錄，較原紀錄多出14分14秒。他於2011年曾創下同一項世界紀錄，僅為1小時20分。

胡特以8小時15分15秒刷新紀錄。（佐治胡特FACEBOOK）

為了重奪紀錄，胡特過去一年半每天訓練7小時。他說單是平板支撐便要日練4至5小時，「此外，每天700次掌上壓、2000次仰臥起坐（sit-up）、500次深蹲，至於上身和手臂，每天大約300次手臂彎舉（arm curl）吧。健力士紀錄認證機構指，胡特為準備是次活動，練習平板支撐累積時間大約2100小時。胡特打破紀錄後還有餘未盡，多做75下掌上壓「慶祝」。撐住超過8小時，胡特笑言靠播放搖滾音樂，幻想自己是搖滾巨星而熬過去。

胡特渾身肌肉，看起來不像62歲。（佐治胡特FACEBOOK）

這位退役海軍及藥物執法部門前特遣隊員，希望藉此喚醒外界關注退伍軍人的精神健康。他稱發現身邊不少軍隊和執法部門的同袍，生活過得不好，面對精神困擾卻難於啟齒，認為需要喚醒大眾，「求助不是恥辱」。胡特表示這是最後一次挑戰平板世界紀錄，因為目標已放眼別處。他揚言要挑戰一小時內掌上壓世界紀錄，現紀錄為2806次。