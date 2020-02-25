【行山】有男子虎吼石河高空擲石　攀總譴責：嚴重危害他人生命

網上前日流傳，有人在狗牙嶺的虎吼石河向下拋擲石頭，可能危及其他行山人士的生命安危。香港攀總昨晚發聲明譴責，呼籲所有郊遊人士切勿在任何山徑或懸崖邊拋擲石塊或任何物品。

一名叫「kkinnn」的網民在Instagram上載片段，見到有一名身穿黑色背心的男子，在大嶼山狗牙嶺的虎吼石河高處，向下拋擲石頭。若果有其他人正上攀石河的話，有機會被他所擲的石頭擊中。

行山Facebook專頁「The hiking Database 山野‧新聞庫」形容此人行為非常危險，「此處會有山友由低位向上爬，攀爬也有一定難度，如果突然間出現落石會躲避不及，隨時爆頭而亡，是蓄意謀殺的行為」。

中國香港攀山及攀登總會昨晚發聲明譴責：「就日前有人在大嶼山虎吼石河將大石塊向下擲，並將影片在社交媒體分享，本會深表關注，並予以譴責。此等行為極之不當，不但嚴重危害他人生命安全，亦會對郊外環境造成破壞。」

攀總呼籲所有郊遊人士切勿在任何山徑或懸崖邊拋擲石塊或任何物品。

位於狗牙嶺的虎吼石河，是一條艱險的行山路線。（Peter仔提供/資料圖片）

問過一位山藝教練，他表示虎吼石河位於一條由塘福引水道延伸至東狗牙山脊的山澗上；山澗大部分路段跟普通山澗無異，唯獨是臨到達東狗牙山脊的最後大約200米，乾涸的河床上佈滿大大小小的碎石。體積最細小的石頭大約拳頭大小，但較常見的，是像西瓜、枕頭那麼大的不同形狀的石頭，最大的甚至像床一樣，可以整個人睡在上面。

虎吼石河上的石塊，無論大小，都並不穩固，即使體積最大塊的石頭，只要走過的人踏錯位置，也會移動甚至滑落。因此，行山人士行經虎吼石河時，都會小心翼翼，有的為了避免被滑落的石塊擊中，同時避免自己踩下的石塊擊中後隨的人，嘗試貼近兩邊崖壁較多植物的地方行走。

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就近日香港的行山人潮，攀總亦在聲明中作幾點呼籲，希望行山人士自備膠袋將垃圾帶到山下或回家才丟掉，自己垃圾自己帶走，請勿吸煙，並小心火種，提防山火。

攀總亦注意到，有遊人喜歡爬到外形奇特的石上拍照，故呼籲遊人「切勿攀爬到外形奇特的石頭玩樂及拍照，因為若持續承受重量，會影響石頭結構，造成損耗及鬆脫」。