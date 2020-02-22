【行山抗疫．01山記】閒日行鶴咀人流多如假日　口罩垃圾比預期多

武漢肺炎（新型冠狀病毒）的疫情下，星期四的鶴咀，行山人流比以往假期還要多，可以想像得到，在周末周日，這個地方會多麼「墟冚」！ 除了行人的人多外，沿路口罩亦多，由鶴咀巴士站行到盡頭的海洋科學研究所，途中見到超過20個被丟棄的口罩。

一個普通的星期四早上，相信不會是什麼熱門的行山日子，但在筲箕灣巴士總站，往石澳的9號巴士已經排長龍。排隊的人大部份穿運動裝束，帶上行山裝備，我估計大部份人都會在龍脊的入口土地灣下山。

約15分鐘一班的巴士，才剛好應付到行山的人潮。我坐在上層，發現上層座位幾乎全滿，只餘最後兩排尚有零落的空位。從窗口望往站頭，尚有十多人沒有上車，究竟他們以為沒有位坐所以等下一班，還是未等齊隊友出發？

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

巴士到土地灣站時，很多人落車。（顏銘輝攝）

離開巴士站，行入鶴咀道，初段常常發現口罩。（顏銘輝攝）

《01山記》是記者上山採訪後，以第一身寫下旅程上的所見所聞。

果然，當巴士到土地灣，下車人流如潮，大概有三分二的乘客在此下車去行龍脊，而餘下的三分之一，就在鶴咀下車，比我想像中要多。我是最遲下車的，發現這部往石澳的巴士上僅餘兩三人。

由巴士站起步，直至香港大學太古海洋研究所，路長3公里，全程馬路，路上指示清晰，簡單易行，更有士多補給，是一條適合新手的行山路線。這天行鶴咀的人年齡層相當廣泛，有年輕的三五知己結伴同遊，有情侶二人世界來拍拖，有父母帶同手抱嬰兒散步，有一家大小帶小孩來跑跑跳跳，亦有十多人的叔叔嬸嬸隊伍浩浩蕩蕩。

雷音洞內有不少遊人。（顏銘輝攝）

大家排隊出入雷音洞。（顏銘輝攝）

蟹洞前有不少人拍照。（顏銘輝攝）

近期山野常見口罩垃圾，起步時跟友人笑言：「鶴咀的口罩中位數不如定15.5個，你估開大還是開細？」只是行了頭幾百米，已經肯定開大了！初段的馬路兩旁，頻頻見到被棄置的口罩，有小童口罩，也有的被放入在膠袋之中。行到鶴咀村，已經見到14個口罩。

另一個發現口罩垃圾的熱點是，行落海洋研究所的最後直路。那條路風景開揚，可以見到鶴咀灣及狗髀洲的景色，但在路上，行幾步就見一個口罩，有的掛在草叢丫枝上。最後「賽果」是25個，由巴士站行到盡頭，足足發現到25個被人丟棄的口罩。

這條靚景最後大直路，發現到多個口罩。（顏銘輝攝）

有圖有真相，找到25個被丟棄口罩：

+ 21 + 20 + 19

行鶴咀都要飲紅牛？！（顏銘輝攝）

有一筒薯片被棄於郊外，細心一看，入面還有個「熱浪」的包裝袋。（顏銘輝攝）

既然都袋好垃圾，不如就扔去垃圾桶。（顏銘輝攝）

除了口罩外，途中還見到路邊有兩袋用美心西餅膠袋入住的垃圾，既然那麼用心袋好果皮、包裝紙，為何不將它們扔到垃圾桶呢？再者，這條路也不是沒有垃圾桶，在往鶴咀燈塔的分岔口，就有個大的垃圾箱。當然，最好是自己垃圾自己帶走，帶到市區才扔。

記得兩三年前的某個星期日，我都行過鶴咀，但當時的人流都比不上這個平平無奇的星期四。看來在武漢肺炎（新型冠狀病毒）的疫情下，大家連閒日都蜂擁上山。只是星期四已經那麼多人，相信周末周日的鶴咀會更加熱鬧，恐怕排隊搭巴士都要一段時間。如果周末周日想找個人少的地方郊遊的話，相信鶴咀不是一個好選擇。

其實這條路有垃圾桶。（顏銘輝攝）

到大自然行山，記得「自己垃圾，自己帶走」。（顏銘輝攝）