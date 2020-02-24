【行山】即興慢活南丫島　睡到自然醒再出發｜Hikipedia

數香港四大離島，長洲令我聯想到「美食」、蒲台島是「觀星」、塔門則為「露營」；至於南丫島呢？應該就是「慢活」吧。 在我心目中，南丫島是一個動靜皆宜，東西合壁的文化小島。郊遊之餘還可逛逛特色小店，輕輕鬆鬆消磨半日。 當然，無論去那裡一樣，最重要還是公德心！公德心！公德心！ 不然即使再分享什麼慢活美景，去到卻是一座又一座垃圾山，不如留在家就算了。 （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

武漢肺炎繼續蔓延，大家都避免到人多地方，加上學校停課，小朋友整天待在家中，無處放電。沒事可做的周末忽然變得悠悠長，行山成為了熱門的避炎活動。除了市區的行山徑外，離島也是好選擇，疫情擴散前夕，我們走訪了一次去南丫島，當時的山野尚算清幽閑靜，希望現在都可以維持得到吧。

早前來了一次即興的南丫島遊。

那次離島一日遊其實很隨心，完全沒有計劃什麼提早出發避開人潮。反正每隔約45分鐘就有一班船往榕樹灣，船程亦不過30分鐘，方便得很，所以我們都是睡到自然醒才施施然往中環碼頭。即使趕不及登船，在碼頭小食亭買份魚蛋燒賣，邊吃、邊聊、邊等，很快又有另一班。雖然下着毛毛細雨，但是仍有不少人在碼頭等候上船。

登島時看到的圖書館甚有文化氣息。

對上一次去南丫島已經是學生時期，早已經沒有太深印象了，依稀記得它是一個寧靜寫意的小島。十幾年後再次登島，碰巧是雨後來訪，沒幾個遊人，不似其他離島般擁擠熱鬧，感覺特別休閒。踏上榕樹灣碼頭，第一眼就看到南丫島北段的圖書館，這庭大樓設計成了一本書的形態，外牆以傳統書法刻上詩詞，甫上岸已感覺一陣文化氣息。

經過圖書館向村走，便來到了南丫島最熱鬧的榕樹灣大街。接連的食肆、特產鋪、精品店，稍不留神幾乎忘記了郊遊的目的。但既然來到這個充滿文化氣息的地方，我們也禁不住要扮個偽文青，先到Cafe吃個歐陸午餐，途經小店時看看精品，最後在大街䀆頭的南島書蟲Cafe再外帶一杯熱咖啡，打夠卡後，然後才向南丫島家樂徑進發。

出發行家樂徑，難道近乎零。

家樂徑，顧名思義是「一家大細都能同樂」的山徑，難道近乎零。這條家樂徑步道貫穿南丫島南北，全長約7公里，慢走的話3小時便完成。在榕樹灣大街走15分鐘左右，建築物漸見疏落，不久便進入山徑。離開大街後走約5分鐘，會見到一個十字路口，轉左向山上走，到盡頭便會見到一座標誌性的大風車。這是全香港首個風力發電站，旁邊有一個觀景亭，可以從高處看到香港南區和南丫島的景色。

榕樹灣大街走15分鐘左右，不久便進入山徑。

其實南丫島面積真的不大，在島上大部分地方都可見到的三支煙卥，那就是南丫島發電站。看過風車後，我們就折返十字路口，不消一會便到達洪聖爺泳灘。時值天氣寒冷，沙灘遊人寥寥可數。但泳灘旁有燒烤爐，心想夏天時再來的話，游泳加燒烤好像也不錯，如果有露營地點便更好了！穿過泳灘，走一小段上斜路，又到達另一觀景亭。當日有位阿姨在觀景亭旁邊架起小攤檔，售賣菠蘿片和椰青，我想說，行山配菠蘿片從來都是最佳配搭！我二話不說就買了一片。

繼續前行，便會到達南丫島的南邊的索罟灣，該處有大量餐館吃海鮮，作為旅程結束的目標的確不錯，當然亦可不用走榕樹灣的回頭路，因為索罟灣就已經有碼頭，乘船先回市區再續下半場亦可。唯一注意是索罟灣到中環的船期比榕樹灣疏落，所以我們當日還是索罟灣前的半月灣便折返，趕及黃昏的航班離開，結束半日的行程。

我們雖然喜歡行原始山徑，但偶爾漫走家樂徑也另有一番樂趣。

我們雖然喜歡行原始山徑，但有時工作太疲累想放鬆一下，偶爾漫步家樂徑也另有一番樂趣。加上這個充滿書卷氣息的小島吃喝玩樂樣樣俱備，更可貴的是少了都市的煩囂，多了一份悠閒浪漫的慢活情調。然而一切，還是需要大家好好合作與愛護才可維繫，島上的山野與鄉村慢活元素不缺，公德心卻要自備。

榕樹灣碼頭→南丫島圖書館→㭲樹灣大街→南丫採風發電站→洪聖爺泳灘→㭲樹灣大街→榕樹灣碼頭

難度：★☆☆☆☆

風景：★★★☆☆

需時：約3小時（不連拍照）​

長度：約6公里

補給：㭲樹灣大街

交通：由中環碼頭乘渡輪前往，船程約半小時，下船地點可選榕樹灣或索罟灣。

裝備：防曬用品、帽、行山鞋、蚊怕水、充足糧水

路線圖：

南丫島行山路線圖（旅發局圖片）

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