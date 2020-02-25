【德甲】古天奴欲轉會拜仁　路明尼加：仍需表現證明身價

菲臘比古天奴今季由巴塞隆拿外借到拜仁慕尼黑，德甲班霸季後有權以1.2億歐元收購。 不過，拜仁董事局主席路明尼加指如果古天奴想留在拜仁，將要有更好表現證明自己物有所值。

古天奴2018年1月以1.6億歐元，從利物浦轉投巴塞隆拿。不過，這名進攻中場未能融入巴塞體系，今季被借到德甲，拜仁慕尼黑以850萬歐元借用古天奴，並會支付其薪金。據報道，拜仁的借用合約有收購選項，可於季後以1.2億歐元購買古天奴。雖然27歲的古天奴在各項賽事為拜仁上陣28場，攻入5球及助攻8次，但似乎未足以打動拜仁管理層。

古天奴今季被借到拜仁慕尼黑。（Getty Images）

路明尼加指古天奴需要踢得更好去證明自己。（Getty Images）

「為何我們仍猶豫不決（古天奴轉會）？這問題很難答」，路明尼加接受德國《圖片報》訪問時說：「我想古天奴有時踢得不錯，但其餘時間，他給人的印象有點拘謹。」路明尼加指自己不明白為何有這樣的情況，但球會上下，在訓練及某些比賽中，都見到古天奴有出色表現，「確信他是個與別不同的球員」。

古天奴前途撲朔迷離。（Getty Images）

回歸巴塞「無碇企」 或成回購尼馬籌碼

路明尼加又指教職員都嘗試幫助古天奴，因為拜仁已進入爭標直路：「未來數周將會十分重要，他會是我們能否捧盃的重要因素之一。」

雖然古天奴去年11月表示自己想留在拜仁，但如今路明尼加的回應不置可否，令到這名巴西球星的前途蒙上陰影。巴塞隆拿希望出售古天奴換來轉會資金，但現時情況古天奴或會在季尾回到魯營，以「地上最強」前場人腳，古天奴或會成為邊緣人。不過，外國傳媒指法甲雄師巴黎聖日耳門對古天奴有興趣，加上尼馬又一心想回巴塞隆拿，古天奴或會成為交易籌碼。