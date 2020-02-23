【德甲】多蒙特挫雲達不萊梅　艾寧夏蘭特轟今季第40球

多蒙特在周中的歐聯16強首回合以2：1擊敗巴黎聖日耳門，挪威新星艾寧夏蘭特梅開二度，盡破紀錄的表現登上世界頭條。 昨晚（22日）多蒙特在德甲作客雲達不萊梅，這個19歲小子再顯功架，轟入個人今季第40球鎖定勝局。 夏蘭特的入球數令人驚訝，但英國《衛報》對夏蘭特的評價，遠超其入球量。

周中歐聯激戰過後，多蒙特今仗作客雲達不萊梅，繼續以艾寧夏蘭特、查頓辛祖、杜根夏薩特攻堅。多蒙特此前4次對不萊梅都未能獲勝，兵疲之下作客加上早段遇上大雨，更踢得舉步為艱。直到半場過後天氣好轉，表現才有改善。

踢到51分鐘，先由20歲中堅薩加度把握一記角球門前射入，打開紀錄；66分鐘，夏蘭特接應阿舒拉夫右路回傳，近門右腳抽入，將比數改寫成2：0，鎖定勝局。

艾寧夏蘭特再次取得入球。（美聯社）

夏蘭特今季盡破紀錄：最快達成歐聯入10球的球員、首位在德甲首3場就攻入7球的球員。而昨仗射入個人今季第40個入球，亦遠超美斯、C朗、尼馬等世界級球星；單是2020年，他亦已攻入9球聯賽入球，較熱刺（8球）、曼聯（6球）更多。

不過，年僅19歲的他絕不完美，對雲達不萊梅，他在入球前錯失一記跟門將一對一的機會，末段一次個人突破殺入禁區又略顯「獨食」，在禁區內有4名隊友支援下選擇自行起腳，遭終門將擋出。英國《衛報》卻認為，這正是夏蘭特如此引人注目的原因。

艾寧夏蘭特之所以惹人注目，絕不止因為入球數字。（美聯社）

《衛報》記者Jonathan Wilson在其專欄中說：「在這滿是鬥爭的世界，他顯得相當純樸、帶來了新鮮感……大概連那些說利物浦今季佳績純屬好運、或是以陰謀論推說這件事的人，都還未找到缺口去攻擊夏蘭特」。

專欄中續指，夏蘭特如未經打磨，仍保有稜角－－除了球技方面，性格上亦不如其他久經歷煉的球星般面面俱圓，以致有點沉悶，「儘管在起用拉奧拿作為經理人這點上，反映他或許不是完全不愛錢，但至今他最大的缺點，只是對待媒體時總是有點暴躁」，而他在歐聯對PSG攻入第二球後，臉上卻只是純粹的滿足。

「在一切的貪婪出現之前、在外洩的電郵及誇大的贊助金額之前……夏蘭特提醒了我們，在某種層次上，足球的快樂，仍是源於射入一記絕妙的致勝球」。

歐聯16強次回合賽程：