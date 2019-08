【足球】高普：我們負擔不起古天奴　當日勸留隊一席話成神預言

2018年1月菲臘比古天奴夢想成真加盟巴塞隆拿,意想不到陷入事業低谷,今個夏天銳意離開魯營。利物浦今夏沒有重大收購,只花數百萬英鎊買入兩名小將,賣出和外借球員更帶來逾3000萬英鎊收入,於是乎,市場曾一度傳出紅軍有意回購古天奴。 利物浦和主帥高普多次否認有關傳言,當古天奴跟拜仁簽約外借這支德甲班霸後,高普接受德國傳媒訪問時揚言:「似乎有點奇怪,但我們實在負擔不起。」

高普:「巴塞用錢威逼我們」

27歲的古天奴周一(19日)加盟拜仁,這支德甲班霸向巴塞付出850萬歐元借用費,2020年6月可率先以1.2億歐元收購。利物浦在古天奴轉會巴塞交易中至少賺得1.55億歐元,高普卻表示球隊負擔不起他的人工和轉會費。

高普向《體育圖片報》表示,「我們已花光賣走他帶來的轉會費。」他重申:「他是個偉大球員,也是個了不起的男孩,我們根本不想賣走他,但巴塞用錢威逼我們,諸如此類。」

高普指利物浦已花光賣走古天奴的轉會費,負擔不起回購他的費用。(Getty Images)

古天奴在巴塞並不如意,今夏最終被外借拜仁。(Getty Images)

紅軍主帥的神預言?

曾執教多蒙特的高普表示,「他是個能改變球賽的好球員,將會很適合拜仁。對多蒙特而言當然不是好消息,但對拜仁和德甲來說,這是一宗偉大的收購。」

古天奴如願加盟巴塞,可是在加泰隆尼亞的18個月並不如意,一直踢不出在利物浦時期的最佳水平,他以借將身份加盟拜仁後,不禁令人想起高普當時力勸古天奴留隊的神預言:「留在這裏,他們將會為你立像表揚你的成就;加盟其他球隊,去巴塞隆拿、去拜仁慕尼黑、去皇家馬德里,你不過是另一個球員。留在這裏你可以得到更多。」

高普原句:"Stay here and they will end up building a statue in your honour. Go somewhere else, to Barcelona, to Bayern Munich, to Real Madrid, and you will be just another player. Here you can be something more."

古天奴落實外借拜仁一年。(拜仁官網)

高普力勸古天奴留隊時的一番話,如今看來已成為「神預言」。(Getty Images)

英超第3輪賽程(按圖放大)