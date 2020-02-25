【武漢肺炎】東京奧運或取消？　國際奧委會成員：死線尚餘3個月

東京奧運原定今年7月24日展開，但在武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情之下，日本成為重災區之一，該國政府的防疫工作亦飽受批評。 東京奧運展開不足5個月之前，國際奧委會前副主席Dick Pound談及事態發展。

曾是加拿大游泳代表的國際奧委會「最長壽」成員Dick Pound接受《美聯社》獨家訪問，談及東京奧運在武漢肺炎疫情之下面對的種種危機。

已加入國際奧委會42年、曾出任副主席的Dick Pound說：「在距離開幕餘兩個月的時候，就要做決定。同時，主辦方需要立刻展開行動，包括提升對各個細節的安全要求，像食物、選手村、酒店、媒體工作室等等。」他指出，若然到5月底的「死線」時已無法如期舉行，「那就可能要考慮取消」。

Dick Pound為加拿大前泳手、亦曾出任國際奧委會主席。（Getty Images）

東京奧運將有約1.1萬名選手參賽，另有約4400名選手參加緊接的東京殘疾人奧運會。不過，Pound鼓勵正在備戰的運動員們繼續做好準備工作：「到這一刻為止，你們仍要參加東京奧運，直到這一刻為止，一切都顯示奧運會如常舉行，所以，專注訓練吧！國際奧委會不會將你們投放到疫區的」。

由1896年開始計，奧林匹克運動會史上曾在1916年、1940年及1944年因戰爭而取消，其中1940年因第二次世界大戰而取消，該屆的主辦方，正是日本東京。

東京奧運前途未卜，但香港運動員至今已爭取到多個奧運資格：